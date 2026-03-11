강원도, 중동 분쟁 대응 수출기업 지원 확대···물류비 최대 80%까지 지원

총 70억원 규모 경영안정 자금 신규 지원

강원도는 최근 미국과 이스라엘, 이란 간 무력 충돌로 중동지역의 지정학적 위험성이 커지면서 국제 해상 운임 상승과 물류 차질이 우려됨에 따라 수출기업의 피해를 최소화하기 위해 긴급 대응에 나선다고 11일 밝혔다.

우선 수출기업의 자금 부담 완화를 위해 총 70억 원 규모의 경영안정 금융지원을 추진한다.

기존에는 미국 관세 정책 영향 기업을 대상으로 기업당 최대 3억 원, 연 1.5% 고정금리 조건의 융자를 지원해 왔다.

하지만 최근 글로벌 통상환경의 불확실성이 확대됨에 따라 지원 대상을 강원도 내 수출기업 전체로 확대하기로 했다.

물류비 지원도 강화한다.

강원도는 중동 분쟁으로 상승한 국제 운임에 대응해 해상·항공 국제운송비와 국제특송(EMS) 등 물류비의 최대 80%까지 지원한다.

또 물류 반송 비용을 새로 지원 항목에 포함하고, 기업당 지원 한도도 최대 500만 원으로 늘려 수출 현장의 부담을 덜어줄 계획이다.

단기수출보험과 수출신용보증, 환변동보험, 단체보험 등을 대상으로 기업당 최대 150만 원까지 보험료를 지원한다.

이 밖에 한국무역보험공사와 협력해 보험료 할인 연장과 보증 한도 확대도 병행 추진한다.

강원도 관계자는 “이번 중동 리스크로 수출기업의 계약 지연과 물류비 상승이 우려되고 있는 상황”이라며 “금융, 물류, 보험, 시장 다변화를 연계한 촘촘한 대응으로 기업 피해를 최소화하겠다”라고 밝혔다.