창간 80주년 경향신문

강원도, 중동 분쟁 대응 수출기업 지원 확대···물류비 최대 80%까지 지원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

강원도는 최근 미국과 이스라엘, 이란 간 무력 충돌로 중동지역의 지정학적 위험성이 커지면서 국제 해상 운임 상승과 물류 차질이 우려됨에 따라 수출기업의 피해를 최소화하기 위해 긴급 대응에 나선다고 11일 밝혔다.

하지만 최근 글로벌 통상환경의 불확실성이 확대됨에 따라 지원 대상을 강원도 내 수출기업 전체로 확대하기로 했다.

강원도는 중동 분쟁으로 상승한 국제 운임에 대응해 해상·항공 국제운송비와 국제특송 등 물류비의 최대 80%까지 지원한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

강원도, 중동 분쟁 대응 수출기업 지원 확대···물류비 최대 80%까지 지원

입력 2026.03.11 12:43

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

총 70억원 규모 경영안정 자금 신규 지원

강원도청 전경

강원도청 전경

강원도는 최근 미국과 이스라엘, 이란 간 무력 충돌로 중동지역의 지정학적 위험성이 커지면서 국제 해상 운임 상승과 물류 차질이 우려됨에 따라 수출기업의 피해를 최소화하기 위해 긴급 대응에 나선다고 11일 밝혔다.

우선 수출기업의 자금 부담 완화를 위해 총 70억 원 규모의 경영안정 금융지원을 추진한다.

기존에는 미국 관세 정책 영향 기업을 대상으로 기업당 최대 3억 원, 연 1.5% 고정금리 조건의 융자를 지원해 왔다.

하지만 최근 글로벌 통상환경의 불확실성이 확대됨에 따라 지원 대상을 강원도 내 수출기업 전체로 확대하기로 했다.

물류비 지원도 강화한다.

강원도는 중동 분쟁으로 상승한 국제 운임에 대응해 해상·항공 국제운송비와 국제특송(EMS) 등 물류비의 최대 80%까지 지원한다.

또 물류 반송 비용을 새로 지원 항목에 포함하고, 기업당 지원 한도도 최대 500만 원으로 늘려 수출 현장의 부담을 덜어줄 계획이다.

단기수출보험과 수출신용보증, 환변동보험, 단체보험 등을 대상으로 기업당 최대 150만 원까지 보험료를 지원한다.

이 밖에 한국무역보험공사와 협력해 보험료 할인 연장과 보증 한도 확대도 병행 추진한다.

강원도 관계자는 “이번 중동 리스크로 수출기업의 계약 지연과 물류비 상승이 우려되고 있는 상황”이라며 “금융, 물류, 보험, 시장 다변화를 연계한 촘촘한 대응으로 기업 피해를 최소화하겠다”라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글