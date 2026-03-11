대전에 ‘융복합 특수영상콘텐츠 클러스터’ 조성된다

대전에 특수영상 클러스터가 조성된다.

대전시는 11일 유성구 도룡동에서 ‘융복합 특수영상콘텐츠 클러스터’ 건립 착공식을 열었다.

융복합 특수영상콘텐츠 클러스터는 특수영상 제작 시설과 관련 기업들이 집적된 공간이다. 지하 1층·지상 8층에 연면적 3만3528㎡ 규모로 건립되는 특수영상콘텐츠 클러스터는 5개의 전문 스튜디오와 80개의 기업 입주공간, 교육실, 전시체험장 등을 갖추게 된다. 클러스터 건립에는 2028년까지 모두 1690억원이 투입되며, 2029년 개관을 목표로 건립 공사가 추진된다.

시는 완공 후 특수영상콘텐츠 클러스터를 인근에 자리한 영상 콘텐츠 제작 시설인 ‘스튜디오큐브’와 연계해 영상 산업 거점으로 육성해 나간다는 계획이다. 이를 위해 연구기관 협업을 통한 기술지원과 특화 장비 이용이 가능하고, 관련 기업과 대학이 기획부터 후반 작업까지 원스톱으로 특수영상을 제작할 수 있는 체계를 갖출 예정이다.

시는 클러스터 조성이 대전을 특수영상 산업의 거점으로 성장시키는 발판이 될 것으로 기대하고 있다. 시는 영상 산업 발전에 발맞춰 대전을 특수영상 산업의 메카로 만든다는 구상으로, 2019년부터 국내 유일의 특수영상 분야 전문영화제인 ‘대전특수영상영화제’를 개최해 왔다.

이장우 대전시장은 “융복합 특수영상콘텐츠 클러스터는 지역 영상콘텐츠산업의 성장 기반이자 과학도시 대전의 위상을 높이는 특수영상 제작 거점이 될 것”이라며 “대한민국 영상 산업의 컨트롤타워로서 K-콘텐츠 발전에 기여하는 공간이 되도록 하겠다”고 말했다.