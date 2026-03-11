창원시, 장애인활동지원 부정수급 14억 환수

경남 창원시는 장애인활동지원와 관련해 부당수급 등의 불법행위로 17개 기관을 적발해 14억원을 환수했다고 11일 밝혔다.

시는 지난해 6월부터 8개월간 장애인 활동지원서비스의 운영 전반에 대해 집중 점검을 한 결과, 일부 제공기관과 활동지원사의 반복적인 부정수급 및 부당운영 행위가 확인돼 엄정 조치했다고 설명했다.

장애인 활동지원서비스는 일상생활과 자립을 위해 꼭 필요한 필수 제도로, 중증장애인에게는 사실상 ‘손과 발’과 같은 역할을 하는 핵심 서비스다. 그러나 일부 활동지원사와 관련 기관의 허위결제, 교차결제, 기준 위반 청구 등 부정행위는 장애인이 실제로 받아야 할 지원 시간을 빼앗고, 서비스 신뢰를 훼손하는 중대한 문제로 이어지고 있다.

창원시는 장애인활동지원 제공기관 21곳과 연계기관 11곳을 점검한 결과, 일부 기관에서 부당운영 정황이 확인됐다. 창원시는 관련 절차에 따라 행정처분을 완료했으며, 1개 기관에 대해서는 지정취소 처분을 하고 17개 기관, 총 3억6000만원의 부당 지급된 급여를 환수했다.

또 시는 활동지원사와 이용장애인을 대상으로 한 모니터링도 강화한 결과, 허위결제·교차결제 등 부정수급 행위도 다수 적발했고, 활동지원사 자격정지(4개월~1년), 이용자 이용정지(15일~1년) 등의 조처를 하는 등 행정처분 대상은 총 209건으로 부당 청구로 환수된 금액은 10억6000만원에 달한다.

창원시 관계자는 “이번 점검은 장애인이 정당하게 받아야 할 서비스가 현장에서 제대로 제공되고 있는지를 확인하는 데 중점을 두고 추진됐다”며 “앞으로도 지속적인 감시 활동을 전개할 계획”이라고 말했다.