윤호중 행안장관, 일본 방문해 공공분야 AI 전환·지역활성화 방안 등 협력 논의

윤호중 행정안전부 장관이 오는 12~15일 일본 도쿄를 방문해 공공분야 인공지능(AI) 전환과 지역활성화 방안 등 양국의 공통 현안에 대한 협력 방안을 논의한다.

11일 행안부에 따르면 윤 장관은 일본 현지에서 하야시 요시마사 총무대신과 면담을 갖고 지방소멸 대응, 고향사랑기부제 활성화, 광역 시·도 간 행정통합 등 양국의 공통 사회문제 해결을 위한 정책 교류 방안을 논의할 예정이다.

또 마쓰모토 히사시 디지털대신과 만나 ‘AI 민주정부’ 구현을 위한 공공분야 AI 활용 사례를 공유하고, 전략적 협력관계 구축을 위한 업무협약(MOU) 체결을 제안할 계획이다. 이어 아카마 지로 방재대신과 면담해 일본의 지진 대응 및 복구 사례를 청취하고, 일본 정부가 올해 11월 신설을 추진 중인 방재청을 계기로 재난관리 분야 협력 강화 방안을 논의한다.

윤 장관은 또 2013년부터 2021년까지 일·한의원연맹단 간사장을 맡아 양국 우호 증진에 기여한 가와무라 다케오 전 간사장의 수교훈장 광화장 서훈식에 참석해 축사를 한다. 수교훈장 광화장은 대한민국과의 우호 증진 및 국제협력 확대에 기여한 외국 인사에게 수여되는 최고 등급의 외교훈장 가운데 하나다. 이어 다케다 료타 신임 일·한의원연맹단 회장, 아이사와 이치로 부회장, 나가시마 아키히사 간사장 등 주요 의원들과 간담회를 열어 정부와 의회를 아우르는 교류·협력 확대 방안도 논의한다.

윤 장관은 아울러 재난 발생 시 종합방재거점으로 활용되는 도쿄 임해광역방재공원을 찾아 72시간 생존체험 프로그램 등 참여형 안전체험교육 현황을 살펴볼 계획이다. 이어 도쿄 스미다구 호쿠사이 미술관을 방문해 고향납세제도를 활용해 미술관을 건립한 사례를 확인하고, 한국의 고향사랑기부제 발전 방안을 모색한다.

윤호중 장관은 “이번 일본 방문은 한일 양국이 직면한 공통 과제를 함께 풀어나가기 위한 협력의 토대를 공고히 하는 자리”라며 “올해는 한일 관계가 미래로 나아가는 새로운 60년의 원년인 만큼 앞으로도 실질적이고 성과있는 협력을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.