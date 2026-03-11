창간 80주년 경향신문

경기도, 도내 238개 버스업체에 연료비 662억원 긴급 지원···“고유가 장기화 땐 지원 확대”

경기도, 도내 238개 버스업체에 연료비 662억원 긴급 지원···“고유가 장기화 땐 지원 확대”

입력 2026.03.11 14:23

수정 2026.03.11 14:58

경기도청. 경기도 제공

경기도는 최근 중동 사태로 인한 국제유가 급등으로 경영에 어려움을 겪는 버스업체를 돕기 위해 이달 중 238개 버스업체에 662억원 규모의 긴급 재정지원을 한다고 11일 밝혔다.

도에 따르면 지원 대상 238개 버스업체에는 지역 내 시내버스, 시외버스, 마을버스 운행업체가 모두 포함된다. 현재 경기지역 버스는 모두 1만5760대로, 연료별로는 경유버스 5054대(32%), 전기버스 5320대(34%), 압축천연가스(CNG)버스 5143대(33%) 등이다.

도는 “유가가 계속 급등하면 버스업체의 연료비 부담이 가중돼 도민들의 발인 대중교통 운행에 직접적인 악영향을 줄 수 있다고 판단해 이번 재정지원을 결정했다”고 설명했다.

지원은 새로운 예산을 편성하는 대신 기존 보조사업 예산을 활용해 보조금 지급 시기를 앞당겨 조기 집행하는 방식으로 진행한다. 이를 통해 유류비 상승으로 인한 버스업체의 단기적인 재정 부담을 덜고 대중교통 운행의 안정성을 선제적으로 확보한다는 방침이다.

도는 국제유가와 국내 연료 가격 변동 추이를 지속적으로 살피고, 버스업계의 경영 상황을 점검할 계획이다.

윤태완 경기도 교통국장은 “유가 상승 국면이 장기화하면 지원 규모를 확대하는 방안도 검토하고 있다”며 “대중교통의 운행 안전성을 유지하도록 유류비 변동 상황을 점검하고 필요한 조치를 적극적으로 추진하겠다”고 말했다.

