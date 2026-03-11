낙후지역 빈집을 유학생 기숙사로··· 빈집 최다도시 부산의 실험

부산 대표적인 낙후 지역인 영도구의 빈 집이 외국인 유학생 기숙사로 변신했다. 전국 8대 특·광역시 중 가장 많은 빈집이 있는 부산시의 이번 시도가 새로운 빈집 활용법이 될 수 있을지 관심이 쏠린다.

부산시는 11일 오후 2시 영도구 청학동에서 외국인 유학생 기숙사 입주식을 연다고 이날 밝혔다. 부산시에 따르면 지역과 대학의 협력으로 빈집의 새로운 활용법을 널리 알리기 위해 마련됐다.

이번에 만들어진 청학동 기숙사는 지난해 부산시가 구·군을 대상으로 진행한 ‘빈집 매입 및 생활 사회기반시설(SOC) 조성사업’ 공모를 통해 진행됐다. 부산시와 영도구, 국립한국해양대가 협력해 사업에 나섰다. 부산시가 사업을 총괄하고 영도구가 소유자 동의를 확보했다. 한국해양대는 시설 유지관리 등을 맡았다.

부산시는 이달 말쯤 영도구 동삼동에 추가로 빈집을 활용한 외국인 유학생 기숙사를 개소할 예정이다. 청학동·동삼동 기숙사 2곳에는 모두 10명의 외국인 유학생들이 입주할 예정이다. 투입된 예산은 시·구비를 합쳐 11억7000만 원이다.

이번 사례는 빈집이 많은 동시에, 외국인 유학생이 꾸준히 늘어나는 부산의 지역적 특성을 연결한 사례로 해석된다. 특히 청년층인 유학생들의 낙후 지역 유입을 늘려 생활 인구를 확대하고, 원도심에 새로운 활력을 불어넣을 수 있는 계기를 마련했기 때문이다. 또 빈집을 단순 철거하거나 방치하는 데 그치지 않고, 지역과 대학이 빈집의 새로운 활용법을 만들어냈다는 평가를 받기 때문이다.

우신구 부산시 총괄건축가는 “외국인 유학생은 문화적 차이로 어려움을 겪을 수 있다”며 “이번에 마련하는 소규모 기숙사에 비슷한 문화권 학생들을 수용한다면 우리나라에 보다 빠르게 적응할 수 있는 환경을 마련해주는 효과가 있을 것으로 본다”고 말했다.

지난해 7월 말 기준 부산의 외국인은 6만4929명이며, 이중 유학생은 1만9900명으로 집계됐다. 2015년 6992명의 약 3배에 달한다. 또 한국부동산원에 따르면 2024년 기준 부산의 빈집은 8대 특·광역시 중 가장 많은 1만1471호로 집계돼, 2위인 서울(6711호)보다 압도적으로 많다.

박형준 부산시장은 “앞으로도 빈집을 지역에 필요한 공간으로 바꾸는 시도를 통해 청년이 머물고 지역이 살아나는 도시를 만들어가겠다”라고 말했다.