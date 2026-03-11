창간 80주년 경향신문

구로구, 도심 속 양봉 체험 '도시양봉학교' 수강생 20명 모집

경향신문

서울 구로구는 오는 16일부터 '2026년 구로구 도시양봉학교' 수강생을 모집한다고 11일 밝혔다.

2021년부터 매년 운영되는 양봉교육은 도심 속 자연 체험 기회를 제공하고 도시농업 활성화에 기여하기 위해 마련된 프로그램이다.

교육은 총 20회 과정으로 4월 11일부터 11월 7일까지 주말농장 4구역에서 진행된다.

구로구, 도심 속 양봉 체험 ‘도시양봉학교’ 수강생 20명 모집

입력 2026.03.11 14:29

  주영재 기자

서울 구로구 도시양봉학교 수강생들이 보호 장비를 착용하고 벌통을 관찰하며 양봉을 체험하고 있다. 구로구 제공

서울 구로구는 오는 16일부터 ‘2026년 구로구 도시양봉학교’ 수강생을 모집한다고 11일 밝혔다.

2021년부터 매년 운영되는 양봉교육은 도심 속 자연 체험 기회를 제공하고 도시농업 활성화에 기여하기 위해 마련된 프로그램이다.

교육은 총 20회 과정으로 4월 11일부터 11월 7일까지 주말농장 4구역(궁동 62번지)에서 진행된다. 매주 토요일 오후 2시부터 4시까지 운영하며 7월과 8월은 휴강한다.

수강생은 양봉의 시작과 경영, 꿀벌의 종류와 특성 및 여왕벌만들기, 양봉산물 생산·품질 관리 등 이론교육과 밀랍추출과 밀랍초 만들기, 프로폴리스 추출과 프로폴리스액 만들기 등 다양한 현장 실습에 참여하게 된다.

수강료는 교재비와 교육비를 포함해 9만원이다. 신청은 3월 16일 오전 9시부터 구로구민과 관내 직장인을 대상으로 구로구청 누리집 통합예약시스템을 통해 선착순으로 20명을 모집한다.

구는 수강생 선정 결과와 개강 안내를 문자메시지(SMS) 또는 유선으로 개별 통보할 예정이다. 구 관계자는 “도심에서도 자연과 함께하는 양봉 체험을 통해 도시농업의 즐거움을 느낄 수 있을 것”이라고 말했다.

