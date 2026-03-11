서울 서초구는 이수중학교 인근 도구머리근린공원 서측 구간에 ‘힐링숲’을 조성한다고 11일 밝혔다.

앞서 구는 지난해 12월 도구머리근린공원 동측 구간에 경사가 완만한 0.5㎞ 규모의 ‘무장애숲길’을 조성해 개방한 바 있다. 보행 약자도 편안하게 이용할 수 있도록 설계됐고, LED 조명을 설치해 밤산책도 즐길 수 있어 호평을 받고 있다.

구는 이러한 호응에 힘입어 서측 구간에도 산책로와 휴게시설 등을 조성해 산림휴양공간으로 조성할 계획이다. 오는 5월 착공해 10월 준공을 목표로 추진된다.

힐링숲이 조성되면 다양한 산림치유 프로그램도 운영할 예정이다. 명상을 통해 일상의 스트레스를 해소하는 ‘정서치유 명상 프로그램’과 숲을 걸으며 식물 이름과 자연 생태계를 배우는 ‘숲속 생태 관찰 프로그램’ 등이 대표적이다.

올해 하반기 도구머리근린공원 서측 힐링숲이 조성되면 동측의 무장애숲길과 함께 도심 속 대표적인 녹색 휴식공간으로 자리매김할 전망이다. 전성수 서초구청장은 “주민이 도심 속 자연을 가까이 경험할 수 있도록 접근성 높고 품격 있는 공원 환경을 지속해서 조성해 나가겠다”고 말했다.