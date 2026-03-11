정부, 신속대응팀 추가 구성해 사우디에 파견…귀국 지원

이재웅 전 외교부 대변인이 단장 외교부·경찰청 총 6명으로 구성

정부가 11일 합동 신속대응팀을 추가로 구성해 사우디아라비아에 파견한다. 중동 사태로 발이 묶인 한국인의 귀국을 지원하기 위해서다.

외교부는 이날 이재웅 전 대변인을 단장으로 하는 정부 합동 신속대응팀을 사우디아라비아 리야드에 파견한다고 밝혔다. 신속대응팀은 외교부와 경찰청 소속 인원 각각 3명씩 총 6명으로 구성했다.

외교부는 “신속대응팀은 해당 재외공관과 함께 사우디아라비아 체류 국민뿐만 아니라 영공 폐쇄에 따라 항공편 운항이 중단된 이라크, 쿠웨이트, 바레인 등 인근 국가로부터 사우디아라비아로 대피하는 국민의 원활한 귀국을 지원할 예정”이라고 했다.

쿠웨이트에서는 이날 오후 한국인 29명과 외국인 배우자 1명은 한국대사관이 제공한 차량을 이용해 사우디아라비아로 입국했다. 이라크에서도 지난 9일 16명, 전날에는 9명이 대사관의 지원을 통해 사우디아라비아에 도착했다.

외교부는 앞서 투르크메니스탄과 이집트, 아랍에미리트연합(UAE)에 신속대응팀을 파견해 한국인의 귀국을 지원한 바 있다.