“사드, 중동 반출 발사대 재반입 말고 레이더까지 즉각 철수하라” 반대 단체들 성명

“미, 레이더로 미군 방어 위한 체계라는 것 자인”

주한미군이 경북 성주군에 배치된 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 일부를 경기 평택 오산 공군기지로 이동시킨 가운데 사드 반대 단체들이 발사대 재반입 반대와 레이더 철수를 요구하고 나섰다.

6개 사드 반대 단체로 구성된 사드철회평화회의는 11일 성명을 내고 “중동으로 반출된 사드 발사대 재반입에 반대하며 성주 사드 레이더까지 즉각 철수해야 한다”고 주장했다.

이들 단체는 “사드 기지에서 반출된 발사대 6기가 전쟁의 포화 속에 휩싸인 중동 지역으로 이동했다는 사실이 미국 당국자에 의해 공식 확인됐다”며 “한반도 방어에 반드시 필요하다며 국민을 속이면서까지 불법 배치한 사드 무기체계가 반출된 상황은 명백한 주권 침해이자 국민을 기만한 처사”라고 지적했다.

또 “사드 배치는 북한 방어가 아니라 미국의 대중국 감시 체계였다는 점이 드러났다”며 “발사대가 없어진 사드 운영체계는 결국 사드가 북핵과 미사일 공격으로부터 남한을 방어하기 위한 것이 아니라, 사드 레이더를 통해 북한과 중국의 미사일 공격으로부터 미군을 방어하기 위한 체계라는 것을 미국 스스로 자인한 꼴”이라고 주장했다.

앞서 단체는 사드 기지 인근 마을에 설치된 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 결과 지난 3일 새벽 0시35분부터 사드 발사대 6기가 차례로 빠져나가는 모습이 확인됐다고 밝힌 바 있다.

이들은 사드 기지가 한반도를 군사적 충돌의 위험에 드러내는 시설이라고도 주장했다. 단체는 “주한미군 자산이 미국의 전략적 필요에 따라 전 세계 분쟁 지역으로 이동하는 상황에서 한반도 역시 언제든 갈등의 전초기지가 될 수 있다”며 “사드는 안보의 보루가 아니라 전쟁 위험을 높이는 시설”이라고 밝혔다.

또 이재명 대통령 발언에 대해 “헌법을 수호하고 국민의 생명과 재산을 지키기 위해 군퉁수권을 가진 대통령이 군사와 안보 분야에서는 미국에 의존할 수밖에 없다는 것인가”라고 꼬집었다. 이 대통령은 지난 10일 국무회의에서 주한미군 무기체계 반출과 관련해 “우리는 반대 의견을 내고는 있지만, 우리 의견을 관철할 수 없는 것도 엄연한 현실”이라고 말했다.

단체는 “정부가 자주국방을 강조하면서도 사드 운용 문제에 대해 명확한 입장을 보이지 않고 있다”며 “미국을 위한 사드 체계를 유지할 이유가 무엇인지 분명히 밝혀야 한다”고 주장했다.

미 당국은 최근 주한미군의 패트리엇 발사대와 요격 미사일, 기타 공격용 미사일에 대한 반출 절차를 시작했다. 워싱턴포스트는 지난 9일(현지시간) 익명의 정부 관계자 2명을 인용해 “미 국방부가 한국에 배치된 사드 일부를 중동으로 이동시키고 있다”고 보도했다.

2017년 9월 경북 성주에 사드 1개 포대 배치가 완료된 이후 사드 체계 일부가 한반도 밖으로 이동한 것은 이번이 처음이다.