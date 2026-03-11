진화위, 시설·해외입양 전담하는 ‘조사 3국’ 준비 TF 이르면 이주 발족

제3기 진실·화해를위한과거사정리위원회(진화위)가 집단 수용시설·해외입양 사건을 전담하는 ‘조사 3국’ 설치를 위해 태스크포스(TF)부터 발족한다.

송상교 진화위원장은 11일 오전 서울 중구 진화위 사무실에서 열린 기자회견에서 “시행령이 개정되지 않아 조사3국 설치에 필요한 인력이 확보되지 않았고 관련 내부 규정 아직 정비되지 않았다”면서 이같이 밝혔다.

조사3국 업무준비 TF는 차후 조사3국이 맡을 사건을 먼저 검토하고 피해자도 만날 예정이다. 조사 3국 내에서는 1팀이 부랑인 선도시설 등 총괄, 2팀이 아동 및 여성보호시설 인권침해사건 등, 3팀이 해외 입양알선기관 인권침해사건 등을 맡는다. 송 위원장은 “TF는 시행령 개정과 직제 정비 후 곧바로 조사3국으로 이어지는 씨앗이 될 것”이라고 말했다.

3기 진화위 설치를 위한 과거사정리법은 기존 법과 달리 조사 범위에 ‘사회복지기관·입양알선기관·집단수용시설 등에 의한 인권침해 사건’을 포함했다. 앞서 관련 피해자 단체들은 이를 독립적으로 조사하기 위한 별도 조사국을 설치해달라고 요구해왔다.

3기 진화위는 지난달 26일 출범했고 송 위원장은 지난 2일 임명됐다. 지난 10일 기준 진화위엔 진실규명 총 1309건이 접수됐다. 이중 ‘사회복지·해외입양·집단수용 인권침해’가 864건으로 가장 많고, ‘민간인 집단희생’ 231건 ‘인권침해·조작의혹’ 168건 등 순이다.

진화위원은 상임위원 4명과 비상임위원 9명 등 총 13명으로 구성된다. 위원장을 제외한 위원 12명은 아직 임명되지 않았다.