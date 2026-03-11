창간 80주년 경향신문

공천 신청 의지 밝힌 김태흠 “지방선거 선봉장 돼 주는 것이 도리”

경향신문

본문 요약

김태흠 충남지사가 국민의힘 공천 신청 절차를 밟겠다는 의지를 밝혔다.

김 지사는 "장 대표도 공천 신청을 해야 하지 않겠느냐고 이야기했다"며 "내일이 사실상 데드라인인 만큼 일정대로 갈 수밖에 없지 않겠느냐"고 했다.

국민의힘 공천관리위원회는 이날 오세훈 서울시장과 김 지사가 공천 신청을 하지 않은 서울과 충남 지역에 대해 추가 공모를 하기로 결정했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

입력 2026.03.11 15:07

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

국힘 공천위, 12일까지 추가 공모

김태흠 충남지사가 지난 4일 열린 기자회견에서 충남·대전 행정통합에 대한 입장을 밝히고 있다. 충남도 제공

김태흠 충남지사가 국민의힘 공천 신청 절차를 밟겠다는 의지를 밝혔다.

김 지사는 11일 언론과 만난 자리에서 “당당히 싸워 시장·군수 등 지방선거에 나서는 사람들의 울타리가 되고 선봉장이 돼 주는 것이 도리”라고 밝혔다.

그는 “그동안 당 소속으로 국회의원을 지내고 도지사를 하며 당의 혜택을 받아온 입장”이라며 “당이 어려운 상황에서 이를 피하는 것은 당원으로서 올바르지 않은 행동”이라고 말했다.

전날 자신을 찾아온 장동혁 대표의 권유도 언급했다.

김 지사는 “장 대표도 공천 신청을 해야 하지 않겠느냐고 이야기했다”며 “내일이 사실상 데드라인인 만큼 일정대로 갈 수밖에 없지 않겠느냐”고 했다.

국민의힘 공천관리위원회는 이날 오세훈 서울시장과 김 지사가 공천 신청을 하지 않은 서울과 충남 지역에 대해 추가 공모를 하기로 결정했다. 공관위는 오는 12일까지 신청을 받은 뒤 13일 면접 심사를 진행할 예정이다.

앞서 김 지사는 충남·대전 행정통합 논의 상황을 이유로 공천 신청을 하지 않았다는 입장을 밝혀왔다.

