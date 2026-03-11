공천 신청 의지 밝힌 김태흠 “지방선거 선봉장 돼 주는 것이 도리”

국힘 공천위, 12일까지 추가 공모

김태흠 충남지사가 국민의힘 공천 신청 절차를 밟겠다는 의지를 밝혔다.

김 지사는 11일 언론과 만난 자리에서 “당당히 싸워 시장·군수 등 지방선거에 나서는 사람들의 울타리가 되고 선봉장이 돼 주는 것이 도리”라고 밝혔다.

그는 “그동안 당 소속으로 국회의원을 지내고 도지사를 하며 당의 혜택을 받아온 입장”이라며 “당이 어려운 상황에서 이를 피하는 것은 당원으로서 올바르지 않은 행동”이라고 말했다.

전날 자신을 찾아온 장동혁 대표의 권유도 언급했다.

김 지사는 “장 대표도 공천 신청을 해야 하지 않겠느냐고 이야기했다”며 “내일이 사실상 데드라인인 만큼 일정대로 갈 수밖에 없지 않겠느냐”고 했다.

국민의힘 공천관리위원회는 이날 오세훈 서울시장과 김 지사가 공천 신청을 하지 않은 서울과 충남 지역에 대해 추가 공모를 하기로 결정했다. 공관위는 오는 12일까지 신청을 받은 뒤 13일 면접 심사를 진행할 예정이다.

앞서 김 지사는 충남·대전 행정통합 논의 상황을 이유로 공천 신청을 하지 않았다는 입장을 밝혀왔다.