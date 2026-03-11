2월 가계대출 증가폭 다시 확대…“농협·새마을금고 증가 영향”

정부의 부동산 관련 대출 규제 속에 은행권 가계대출이 석 달 연속 줄었다. 그러나 은행 문턱이 높아지면서 2금융권 가계대출이 큰 폭으로 늘어 전체 금융권 가계대출은 두 달째 증가세를 이어갔다.

한국은행이 11일 발표한 ‘금융시장 동향’에 따르면 2월말 기준 은행의 가계대출 잔액은 한 달 전보다 3000억원 줄어든 1172조3000억원으로 집계됐다.

은행권 가계대출 월별 증가폭은 지난해 6월 6조2000억원까지 커졌다가, 대출 규제를 담은 6·27, 10·15 대책 등의 영향으로 꾸준히 줄더니 지난해 12월 2조원 줄어들며 11개월만에 감소세로 돌아섰다. 이후 석달 연속 감소세를 보이고 있다. 은행 가계대출이 3개월 연속으로 줄어든 것은 지난 2023년 3월 이후 3년 만에 처음이다.

그러나 주택담보대출 잔액은 한달 전보다 4000억원 늘어난 934조9000억원을 기록하면서, 3개월 만에 다시 증가세로 돌아섰다. 반대로 신용대출 등 기타 대출은 7000억원 줄어 석 달째 감소세를 유지했다.

박민철 한은 시장총괄팀 차장은 “주택관련 대출은 자난해 연말 주택거래 증가와 신학기 이사 수요 등의 영향으로 늘었다”고 말했다.

은행권 대출은 줄어들었으나 전체 금융권 대출 규모는 오히려 늘었다.

금융위원회·금융감독원이 이날 공개한 ‘가계대출 동향’에서 2월 금융권 전체 가계대출은 전월 대비 2조9000억원 늘었다. 증가 폭도 전월(+1조4000억원)보다 커졌다. 전체 금융권 가계대출은 지난해 12월 감소세(-1조5000억원)로 돌아섰다가 두 달 연속 증가세를 기록하는 중이다.

2금융권 대출 잔액이 3조3000억원이나 불어난 탓이다. 2금융권의 증가 규모는 지난 1월(+2조5000억원)보다도 확대됐다. 특히 상호금융권(+3조1000억원)이 증가세를 주도했다.

지난달 농협의 가계대출은 1조8000억원 늘었다. 농협의 2024년 대비 2025년 연간 가계대출 증가액(3조6000억원)의 절반에 해당하는 금액을 한달만에 모집한 셈이다. 새마을금고 가계대출 또한 올해 1~2월 두 달에 걸쳐 무려 1조8000억원 급증했다. 은행의 대출 문턱이 높아지자 농협·새마을금고 같은 상호금융권이 입주잔금대출 같은 집단대출 수요를 빠르게 흡수했다는 분석이 나온다.

새마을금고 감독 부처인 행정안전부는 잔금·중도금 등 집단대출 신규 취급을 전면 중단시켰다. 농협도 이달부터 집단대출 영업을 중단한 바 있다.