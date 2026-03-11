오늘의 부고-문용주 제11대 국회의원 별세 외

■문용주 제11대 국회의원 별세, 조현동 전 주미대사·현주 ㈜투모로우 발행인·현준 전 한국타이어 전무 모친상=10일 서울성모병원. 발인 13일 (02)2258-5940
■정희경 전 머니투데이 대표 별세, 조현주씨 남편상, 정혁주 기획예산처 사무관·예진씨 부친상, 윤다솔 질병관리청 사무관 시부상=11일 오전 8시23분 신촌세브란스병원. 발인 13일 오전 10시 (02)2227-7500
■마은년씨 별세, 박윤해 전 대구지검장 모친상=11일 서울아산병원. 발인 13일 (02)3010-2000
■박영자씨 별세, 송영웅 아시아투데이 부사장(전 한국일보 경영전략본부장)·지원 국민건강보험공단 팀장·준영 연세소아과의원 원장 모친상=11일 서울아산병원. 발인 13일 (02)3010-2000
■이동재씨 별세, 승륜 문화일보 기자·경민씨 부친상=11일 안성 도민장례식장. 발인 13일 (031)692-4444
■김경애씨 별세, 허강 빌리브세웅병원 스포츠재활＆물리치료센터장 장모상=11일 해운대백병원. 발인 13일 (051)893-4444
■박정순씨 별세, 최승욱 전 뉴스웍스 편집국장·미나·혜련·연수씨 모친상=10일 서울성모병원. 발인 13일 (02)2258-5940
■이경순씨 별세, 신홍식씨·관식 세정일보 부국장·미라·영순씨 모친상=10일 고려대구로병원. 발인 13일 (02)857-0444