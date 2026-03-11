오늘의 인사-과기부, 신협중앙회, 동국대

■과학기술정보통신부 ◇과장급 전보 △정보통신방송기술정책과장 이강용
■신협중앙회 ◇집행간부 △기획이사 최영균 △관리이사 이문규 △IT이사 위충기 △준법지원부문장 민경대 △리스크관리부문장 이경범 △금융소비자보호부문장 김종수 ◇중앙본부장 △감사실장 윤정희 △기획조정본부장 안승용 △신성장추진본부장 유정근 △총무본부장 김형선 △홍보실장 손민지 △신협연구소장 최미혜 △경영지원본부장 정진목 △여신지원본부장 강형민 △수신지원본부장 김지영 △ESG경영본부장 황동호 △중앙연수원장 이재석 △IT기획관리본부장 김흥섭 △중앙회IT개발본부장 권승욱 △조합IT개발본부장 오경환 △정보보호실장 어충선 △차세대정보시스템기획단장 김선곤 △감독본부장 신용규 △검사본부장 강연수 △자금기획본부장 김웅 △유가증권운용본부장 정초경 △투자금융본부장 허영규 △공제기획본부장 권나연 △공제서비스본부장 박진열 △여신투자심사실장 홍석진 ◇지역본부장 △서울지역본부장 장익수 △부산지역본부장 진삼수 △울산경남지역본부장 이찬숙 △인천지역본부장 지창현 △경기지역본부장 조용록 △대구경북지역본부장 엄미영 △대전충남지역본부장 유영일 △광주전남지역본부장 윤병채 △충북지역본부장 최병인 △전북지역본부장 허동욱 △강원지역본부장 김훈석 △제주지역본부장 이성훈
■동국대 와이즈(WISE)캠퍼스 △기획처장 겸 대학혁신사업단(TFT) 단장 박종구 △경영평가실장 겸 IR센터(TFT) 센터장 김병훈 △신입생커뮤니티센터장 박종덕 △금장생활관장 이원재