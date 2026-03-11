창간 80주년 경향신문

작년 주식 불공정거래 10건 중 6건이 '미공개정보 이용'…부당이득 규모 33%↑

경향신문

본문 요약

지난해 한국거래소가 포착한 주식 불공정 거래 사건 10건 중 6건이 미공개 정보를 이용한 사건으로 나타났다.

한국거래소 시장감시위원회는 지난해 금융위원회에 총 98건의 불공정 거래 혐의 사건을 통보했다고 11일 밝혔다.

미공개 정보 이용 사건이 58건으로 가장 높은 비중을 차지했으며 부정거래 18건, 시세조종 16건 등이 뒤를 이었다.

작년 주식 불공정거래 10건 중 6건이 '미공개정보 이용'…부당이득 규모 33%↑

입력 2026.03.11 15:17

  김지환 기자

작년 주식 불공정거래 10건 중 6건이 ‘미공개정보 이용’…부당이득 규모 33%↑

지난해 한국거래소가 포착한 주식 불공정 거래 사건 10건 중 6건이 미공개 정보를 이용한 사건으로 나타났다. 사건당 평균 부당이득금액은 전년보다 33%가 늘었다.

한국거래소 시장감시위원회는 지난해 금융위원회에 총 98건의 불공정 거래 혐의 사건을 통보했다고 11일 밝혔다. 전년과 같은 통보 건수다.

미공개 정보 이용 사건이 58건(59.2%)으로 가장 높은 비중을 차지했으며 부정거래 18건(18.4%), 시세조종 16건(16.3%) 등이 뒤를 이었다.

특히 미공개 정보 이용 사건 중 공개매수 관련 유형이 11건이었다. 공개매수자 임직원 및 공개매수 대리인(증권사)이 공개매수 실시 정보를 차명으로 이용하거나 지인에게 정보를 전달·이용하게 했다. 정치 테마 특성을 악용한 부정거래·시세조종 사건도 4건 발생했다.

작년 주식 불공정거래 10건 중 6건이 ‘미공개정보 이용’…부당이득 규모 33%↑

시장별로 보면 전체 불공정 거래 혐의 사건 중 코스닥 시장에서 발생한 건수가 66건(67.3%)으로 가장 많았으며 코스피 시장(28건·28.6%), 코넥스 시장(2건·2.0%)이 뒤를 이었다. 상장종목 수 대비 혐의 통보 비중도 코스닥 시장(3.6%)이 코스피 시장(3.3%)보다 높았다. 특히 지배구조가 취약한 코스닥 종목의 부정거래 혐의 통보 건수는 16건으로 코스피 종목의 8배였다.

사건당 평균 부당이득 금액은 24억원으로 전년(18억원)보다 33.3% 증가했다. 부정거래 수법이 갈수록 고도화·지능화하면서 부당이득 규모가 확대됐기 때문이라고 거래소는 설명했다. 사건당 평균 혐의자 수는 16명으로 전년 대비 1명 늘었다. 부정거래 사건의 내부자 관여 비중은 77.8%로 시세조정(25.0%), 미공개 정보 이용(50.0%)보다 높았다.

금융위원회·금융감독원·거래소는 지난해 7월 주가조작 근절 합동대응단을 신설해 고액 자산가 등의 대규모 주가조작(1호), 증권사 임원의 미공개 정보 이용(2호), 언론사 기자의 선행매매(3호) 등을 적발했다. 거래소는 “기업가치와 무관한 주가 급등 종목, 선거 관련 테마·풍문에 따른 무분별한 투자에 유의해야 한다”며 “올해도 금융당국과 긴밀히 공조해 중대 사건을 신속하게 심리할 예정”이라고 밝혔다.

댓글