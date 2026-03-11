전남 목포에 서해안권 첫 함정 방산업체 탄생···“조선산업 다각화 기대”

전남도는 “목포 삽진산단에 본사를 둔 ㈜제이케이중공업이 산업통상자원부로부터 함정 분야 방산업체로 지정됐다”고 11일 밝혔다. 서해안권 조선기업 가운데 첫 사례다.

제이케이중공업은 2014년 설립 이후 선박 블록 제작, 선박 수리·개조, 관공선 신조 등을 주력으로 성장해 연 매출 300억원대를 기록하고 있다. 방산업체 지정을 위해 3년여간 준비를 해왔다.

최종근 제이케이중공업 대표이사는 “방산업체 지정을 계기로 기술 혁신과 품질 경쟁력을 강화해 함정 유지·보수·정비 산업에서도 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장하겠다”고 말했다.

전남도는 이번 지정을 계기로 지역 조선산업이 상선 중심 구조에서 벗어나 방산 분야로까지 외연을 넓히는 계기가 될 것으로 보고 있다. 지난 4일 목포 허사도 일원에 해양경찰정비창이 출범했는데 도는 이에 맞춰 기업, 대학 등과 함께 해양방산 산업 생태계 조성에 속도를 내고 있다.

특히 지역 조선소의 글로벌 함정 유지·보수·정비(MRO) 산업 육성을 위해 전남광주행정통합특별법에 관련 지원 근거를 담았고, 올해는 산업통상자원부와 방위사업청이 추진하는 함정 유지·보수·정비 공모사업에도 참여해 관련 인프라 확충에 나설 계획이다.

김기홍 전남도 전략산업국장은 “전남 기업이 해양방산 시장에 진출하게 된 것을 뜻깊게 생각한다”며 “지역 조선기업이 방산과 수리조선 등 새로운 산업 분야에서 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.