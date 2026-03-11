“팔로워 10명당 1마당개 챙겨주기”···‘도파민’ 대신 ‘도움’, 그들의 선행 알고리즘

‘공공기물 하나씩 닦기’ 등 짧은 영상 잔잔한 유행 “오히려 단순하고 진정성 있는 행동 더 눈에 띄어”

김경민씨(29)는 인스타그램에서 릴스(짧은 영상 콘텐츠)를 넘겨보다가 ‘팔로워 10명당 공공기물 하나씩 닦기’라는 영상에 손을 멈췄다. 이 계정 운영자는 팔로워가 늘어날 때마다 놀이터, 표지판, 버스정류장 의자 등 공공기물을 깨끗이 닦고 있었다. 영상을 보던 김씨는 배달 일을 하며 마주치는 ‘마당개’(목줄에 묶여 마당에서 생활하는 개)들을 떠올렸다. ‘나도 해볼까?’ 김씨는 ‘팔로워 10명당 마당개 한 마리 챙겨주기’라는 영상을 올리기 시작했다. 영상 조회수가 오를수록 그가 만나는 마당개의 기록도 늘어갔다.

김씨처럼 인스타그램 등 SNS에서 팔로워 수에 맞춰 ‘선행’을 실천하는 콘텐츠가 확산하고 있다. 이른바 ‘도파민 콘텐츠’가 넘쳐나는 플랫폼 환경 속에 일상 속 작은 선행을 기록한 잔잔한 영상이 이용자들의 공감을 얻고 있다.

싸클(활동명·26)은 지난해 12월부터 팔로워 수에 따라 공공기물을 닦는 릴스를 올리고 있다. 지난 1월 3일 올린 영상은 조회수 600만회를 넘겼다. 약 3개월 만에 그의 계정 팔로워도 5만명을 넘어섰다. 싸클은 “누구나 사용하는 공공시설이지만 관리의 손길이 잘 닿지 않는 곳이 많아 ‘내가 한번 닦아볼까’ 하는 생각이 들었다”며 “묵묵히 공공기물을 닦는 영상이 이렇게 관심을 받을 줄은 몰랐는데 많은 분이 응원해 주신다”고 말했다.

‘선행 릴스’를 올리는 사람들은 선행이 또 다른 행동을 끌어내는 효과가 있다고 입을 모았다. 싸클의 영상을 보고 마당개를 챙기기 시작했다는 김씨는 “‘이 영상을 보고 집 앞 강아지 보호자에게 말을 건넸고 강아지를 더 잘 챙겨주기로 했다’는 메시지를 받기도 했다”며 “내 작은 행동이 다른 사람에게도 계기가 될 수 있다는 걸 느꼈다”고 했다. 김씨의 계정은 두 달여 만에 팔로워 4만명을 모았다.

선행 릴스의 인기를 두고 자극적인 콘텐츠가 넘치는 SNS 환경에 대한 반작용이라는 분석도 나온다. 도로 반사경을 닦는 콘텐츠를 만들어 온 김형규씨(24)는 “요즘 콘텐츠가 점점 자극적으로 변하다 보니 오히려 단순하고 진정성 있는 행동이 더 눈에 띄는 것 같다”며 “거창한 일이 아니어도 일상에서 할 수 있는 작은 행동들이 사람들의 공감을 얻는 것 같다”고 말했다. 싸클 역시 “콘텐츠가 더 강한 자극을 추구할수록 오히려 조용하고 단순한 행동이 신선하게 느껴지는 것 같다”며 “특별한 말을 하지 않아도 행동 자체가 메시지가 돼 사람들이 편안하게 보는 것 같다”고 말했다.

김씨의 콘텐츠를 즐겨 본다는 오모씨(55)는 “응원하는 마음으로 보게 된다”며 “팔로워를 늘리려는 의도가 있더라도 이런 콘텐츠가 더 많아졌으면 좋겠다”고 말했다.