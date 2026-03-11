“반려동물 장례 위해 육지까지 갔는데…” 제주에 첫 동물장묘시설 개관

애월읍 어음리에 완공 오는 6월부터 운영

그동안 반려동물의 장례를 위해 도외 지역까지 이동해야 했던 제주에 첫 공설 동물장묘시설이 문을 연다.

제주도는 제주시 애월읍 어음리 산 94-1 일원에 도내 첫 공설 동물장묘시설인 ‘어름비 별하늘 쉼터’를 완공했다고 11일 밝혔다.

장묘시설은 연면적 499㎡의 1층 건물로, 사업비 33억9700만원이 투입됐다. 시설 내에는 처리용량 50㎏ 규모의 화장로 2기, 추모실 2실, 봉안당 350기, 수목장 등이 갖춰져 화장부터 안치까지 반려동물 장례 전 과정을 한 곳에서 처리할 수 있다.

도는 전문적이고 안정적인 운영을 위해 민간 위탁 방식으로 수탁업체를 선정할 계획이다. 공모·선정·협약 등 행정절차를 마무리한 뒤 오는 6월 정식 운영을 목표로 하고 있다.

최근 반려동물을 가족처럼 여기는 문화가 빠르게 확산되면서 장례 수요가 꾸준히 늘었으나 그간 제주에는 전용 시설이 없어 반려인들이 큰 불편을 겪어왔다. 일부 도민들은 높은 비용을 부담하며 육지의 장묘시설을 이용해야 했다. 적절한 방법을 찾지 못해 사체를 주변에 몰래 묻거나 종량제 봉투에 넣어 배출하는 등 체계적인 공공 장묘 서비스 마련이 필요하다는 목소리가 지속적으로 제기돼 왔다.

이번에 개관한 장묘시설 인근에는 지난해 12월 반려동물 놀이공원과 제2동물보호센터가 먼저 문을 연 바 있다.

제2동물보호센터는 최대 300마리의 유기동물을 수용할 수 있는 보호실과 진료실·입원실·교육실을 갖췄다. 기존 제1센터가 유기동물의 최초 보호와 입양을 담당한다면 제2센터는 친화도가 높은 개를 대상으로 집중 재활과 입양 연계를 시행하는 역할을 하게 된다.

함께 조성된 반려동물 놀이공원은 소형견·대형견 구역을 분리해 안전한 체험과 휴식이 가능토록 꾸며졌다.

도는 장묘시설 완공으로 보호·재활·입양·여가·장묘를 하나로 묶는 ‘생애 전주기 반려동물 공공 복지체계’를 완성했다고 설명했다.

도 관계자는 “이번 장묘시설 완공으로 돌봄에서 생의 마지막까지 공공이 함께하는 반려동물 친화도시의 실질적 기반이 갖춰졌다”면서 “ “2024년 동물복지 5개년 계획을 수립한 이후 인프라를 단계적으로 확충해 왔고, 이번 장묘시설 완공으로 체계를 완성했다”고 말했다.