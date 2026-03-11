“생수, 물줄기는 같은데 가격이 1.7배 차이”…정보표기도 미흡

국민들이 자주 마시는 생수(먹는샘물)가 수원지(水源地)는 같은데 브랜드별로 가격이 2배 가까이 차이나는 것으로 확인됐다. 또 상당수 생수 제품은 수원지와 유통기한 정보를 구체적으로 제공하지 않는 등 표기가 미흡했다.

한국소비자원은 국내에서 판매되는 유명 생수 브랜드 28개를 조사한 결과를 11일 공개했다.

소비자원에 따르면 제조원과 수원지, 성분 함량이 동일한 데도 브랜드마다 가격이 크게 달랐다.

탐사수 무라벨과 아이시스8.0의 경우 수원지와 제조원, 성분, 함량 등이 똑같았지만 100㎖당 가격은 43원과 72원으로 약 1.7배 차이를 보였다. 경기 포천시 수원지 제품 중에는 몽베스트 무라벨이 100㎖당 59원으로 가야 워터(48원)보다 22.9% 비쌌다. 경북 상주시에 수원지를 둔 생수는 가야 워터가 100㎖당 43원으로 탐사수 무라벨과 마신다 무라벨(48원)보다 11.6% 가격이 높았다.

특히 각 브랜드의 온라인 판매 페이지를 살펴본 결과 상당수가 수원지와 유통기한 정보를 구체적으로 제공하지 않는 것으로 파악됐다. 조사 브랜드 중 43%는 여러 수원지의 제품을 무작위로 배송했다. 이중에는 최대 9곳의 수원지에서 생산된 제품도 있었지만 온라인 판매 페이지에는 ‘아홉 곳 수원지의 상품이 랜덤으로 발송된다’는 안내만 쓰여 있었다.

또 조사 대상의 64%는 온라인 판매 페이지에 생수 유통기한을 ‘제조일로부터 12개월’ 등으로만 표시하고 제조일은 안내하지 않았다.

때문에 소비자들은 생수를 배송받기 전까지 구체적인 수원지나 유통기한을 알 수 없었다.

이에 소비자원은 배송권역별로 수원지 정보를 제공하거나, 소비자가 예측할 수 있는 유통기한 범위를 사전에 안내할 필요가 있다고 강조했다.

올해 무(無)라벨 제도 시행에 앞서 한국소비자원이 지난해 6월부터 9월까지 오프라인 매장에서 판매되는 무라벨 생수를 점검한 결과 일부 제품은 표기된 정보가 제한적이거나 가독성이 낮다는 문제도 발견됐다. 제품 정보가 병마개에 작게 인쇄돼 있거나 용기 겉면에 흐릿하게 각인돼 있어서다. 생수는 플라스틱 폐기물 증가에 대응하기 위해 올해부터 제품에 라벨을 붙이지 않아야 한다.

소비자원은 무라벨 제품 사업자에게 QR코드 등을 활용해 정보 제공을 강화할 것을 권고했다.

소비자원 관계자는 “온라인상 안내나 무라벨 제품 정보 표기가 미흡한 사업자에게 개선을 권고했다”며 “소비자들은 생수의 수원지와 가격을 꼼꼼히 비교한 후 구매할 필요가 있다”고 말했다.

이번 조사 대상 제품은 △제주삼다수 △마신다 △오늘좋은 미네랄워터 △아이시스8.0 △하늘샘 △스파클 △가야 워터 △헤이루 미네랄워터 △리얼프라이스 지리산 맑은샘물 △백산수 △동원샘물 △웨이크업뷰티 △아쿠아포레 △노브랜드 미네랄워터 △피코크 트루워터 △5K 프라이스 △광천수 △내몸애70% △탐사샘물 △탐사베이직수 △탐사수 △풀무원샘물 △워터루틴 △퓨어 △석수 △몽베스트 △심플러스 등 28개다.