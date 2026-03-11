정부, ‘BTS 컴백’ 행사 당일 종로구·중구에 다중운집 위기경보 ‘주의’ 발령

정부가 방탄소년단(BTS) 컴백 행사가 열리는 오는 21일 서울 종로구와 중구에 다중운집인파재난 위기경보 ‘주의’ 단계를 발령하기로 했다.

11일 행정안전부에 따르면 행사 당일 광화문 일대에는 국내·외 티켓을 받은 관람객 2만2000여명을 포함해 많은 인파가 몰릴 것으로 예상된다. 경찰은 공연 무대를 중심으로 덕수궁 대한문까지 약 23만명, 미디어파사드(LED 조명을 비춰서 영상을 표현하는 기법) 행사가 열리는 숭례문까지는 약 26만명의 인파가 몰릴 것으로 예상하고 있다.

이에 정부는 인파 밀집 사고 예방을 위해 21일 하루 동안 서울 종로구와 중구 일대에 다중운집인파재난 위기경보 ‘주의’ 단계를 발령할 예정이다.

또 행사에 참여하는 국민과 외국인의 안전 확보를 전제로 행정안전부, 문화체육관광부, 국가유산청, 서울시 등의 명칭 후원 사용도 승인했다.

이에 따라 행안부와 경찰은 상황관리반을 구성하고, 지방정부는 비상 상황에 대비한 신속대응반을 가동한다. 또 19일과 20일에는 민·관이 참여하는 정부합동안전점검단이 행사 전반의 안전관리 실태를 사전 점검한다. 윤 장관도 행사 전 현장을 방문해 인파 밀집 위험이 큰 지점을 직접 점검할 예정이다. 아울러 주요 인파밀집 지점에는 행안부 현장상황관리관(과장급 이상)을 파견해 현장 인파관리를 밀착 지원한다.

문화체육관광부는 공연 안전 자문과 무대시설·객석 점검을 실시하고, 보건복지부는 응급 환자 발생에 대비해 보건소 신속대응반과 재난의료지원팀(DMAT) 출동 체계를 구축한다. 경찰은 행사장 주변 질서 유지와 치안 확보, 대테러 활동을 담당하고 소방은 구조·구급 인력과 구급차를 배치해 안전사고에 대비한다.

서울시는 시민안전대책본부를 가동해 안전관리계획 이행 여부를 점검한다. 화장실 설치와 외국인 안내 등 편의 지원과 함께 불법 노점과 주정차 단속 등 현장 질서 관리에도 나선다.

윤호중 장관은 “전 세계가 지켜보는 이번 행사에 여러분 한 분 한 분이 안전의 주인공이라는 마음으로 성숙한 안전의식을 발휘해 현장의 질서유지에 적극 협조해 주시기 바란다”고 당부했다.