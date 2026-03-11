총상금 30억원···‘전국민 AI 경진대회’ 26일 개막한다

인공지능(AI) 문해력 향상을 목표로 한 ‘전국민 AI 경진대회’가 오는 26일 막을 올린다.

정부는 11일 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 주재로 제5회 과학기술관계장관회의를 열고 ‘전국민 AI 경진대회 추진계획’ 등 7개 안건을 논의했다고 밝혔다.

정부는 26일 전국민 AI 경진대회 개막식을 열고 4월부터 11월까지 대회를 운영한다. 연말 AI 페스티벌을 통해 상금 총 30억원 규모로 우수 성과를 시상할 계획이다. 정부는 “모든 대회 과정에 국내 AI 서비스를 적극 활용해 국내 AI 생태계 확산의 계기로 삼을 계획”이라고 말했다.

8개월간 다양한 대회가 이어진다. 일반 국민 모두가 참여하는 ‘AI 활용 사례 공모’와 ‘AI 퀴즈대회’, 초·중·고 학생들이 AI로 동화･그림･동요를 만드는 ‘AI 창작대회’와 ‘로보틱스 챌린지’가 열린다. 대학생들과 연구자들이 각각 AI 기술·서비스를 개발하고, 교사들이 AI 기반 정보교육 수업지도안을 개발하는 대회도 개최된다. 디지털 취약층의 AI 활용능력을 측정하는 ‘국민 행복 AI 경진대회’, 고령층 대상 AI 창작대회도 있다.

AI 경진대회는 이날 회의에서 의결된 ‘전국민 AI 활용역량 강화 및 일상화 방안’ 중 하나다. 정부는 자체적으로 구매한 그래픽처리장치(GPU) 자원 중 일부를 올해 상반기부터 독자적인 대국민 AI 서비스 제공 기업에 배분하기로 했다. 6월까지 온라인 통합 교육 플랫폼 ‘우리의 AI 러닝’을 구축하고, ‘AI 디지털 배움터’를 통해 전국 각지로 찾아가는 교육을 진행한다. 학생부터 어르신까지 전 생애주기를 고려한 맞춤형 커리큘럼을 제공한다.

코딩 없이도 AI를 실습할 수 있는 온라인 ‘모두의 AI 실험실’과 권역별 오프라인 ‘AI 라운지’를 조성한다. AI 윤리원칙을 제정하고 ‘청소년 AI 정신건강 연구단’을 운영해 AI 활용이 초래할 수 있는 역기능에도 대응한다.

과기정통부와 재정경제부, 산업통상부는 기술 패권 경쟁에 대응하기 위해 범부처 협업체계를 강화하기로 했다. 이들 부처는 반도체, 디스플레이, AI·소프트웨어(SW), 양자, 통신, 사이버보안, 바이오, 로봇 육상 모빌리티, 우주·항공, 조선·해양 등 19개 공통 기술분야를 도출했다. 정부는 “이를 토대로 정책 추진방향의 일관성과 각 기술관리체계의 연계성을 확보할 것”이라고 말했다.

정부는 지난달 25일 국가인공지능전략위에서 공개된 ‘K-문샷’ 추진전략 후속으로 8대 분야(첨단바이오·미래에너지·피지컬AI·우주·소재·AI과학자·반도체·양자) 12대 국가 미션도 확정했다. K-문샷은 AI를 활용해 국가 과학기술혁신을 가속화하고, 이를 통해 국가적 미션을 해결하는 프로젝트다.

12대 미션에는 AI 융합으로 신약개발 속도 10배 이상 증가, 초지능 인공지능(ASI)을 위한 초고성능·저전력 AI 가속기 구현, 휴머노이드와 함께 성장하는 공존사회, AI 시대 우주 데이터센터 원천기술 확보 및 실증 등이 포함됐다.