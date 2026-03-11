VAR 역전골에 4분 집단 항의…중국에 패한 북한, 결과보다 태도가 더 논란

역전골 하나가 국제대회를 4분간 멈춰 세웠다.

북한 여자 대표팀이 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 B조 3차전에서 중국에 2-1로 패했다. 경기 결과보다 파장이 컸던 건 북한 선수단의 집단 항의였다. VAR 검토 끝에 중국의 역전골이 인정되자 북한 선수들은 심판진을 에워싸고 경기 재개를 거부했고, 해외 매체들은 스포츠 정신을 훼손하는 행위라고 일제히 비판했다.

경기는 10일 호주 시드니 웨스턴시드니스타디움에서 열렸다. 중국이 3전 전승 조 1위로 8강에 진출했고, 북한은 2승 1패 조 2위로 뒤를 따랐다. 이번 대회 4강 진출팀은 내년 브라질 여자 월드컵 본선 티켓을 얻는다.

경기는 처음부터 거칠었다. 전반 3분, 북한 미드필더 김성경이 볼 경합 중 중국 공격수 샤오즈친의 오른쪽 무릎 위를 스터드로 밟는 장면이 중계 화면에 포착됐다. 팔꿈치 가격 장면도 그대로 잡혔다. 주심은 두 장면 모두 경고 조치에 그쳤다.

스코어는 전반전에만 세 차례 바뀌었다. 전반 32분 북한 김경영의 선제골, 2분 뒤 중국 천차오주의 동점골에 이어, 추가시간에 왕솽이 장청쉐의 연결을 받아 근거리에서 역전골을 밀어 넣었다. 부심이 오프사이드 깃발을 올렸지만 VAR 검토 끝에 득점이 인정됐다.

그러자 북한 선수들이 폭발했다. 심판진을 에워싸고 VAR 모니터 확인을 요구하며 약 4분간 경기 재개를 거부했다. 주심은 리성호 북한 감독에게 경고 카드를 꺼내든 뒤 남은 추가시간을 채우지 않고 곧바로 전반 종료 휘슬을 불었다. 후반에는 정상적으로 경기가 재개됐고, 북한의 동점골도 VAR 오프사이드 판정으로 취소되며 중국이 2-1 승리를 지켰다.

AFP통신 등 해외 매체들은 북한의 집단 항의를 “스포츠 정신을 훼손하는 악의적 행위”라고 비판했다. 중국 소후닷컴은 김성경의 무릎 스터드와 팔꿈치 가격에 대해 AFC의 사후 징계를 요구했다. 아직 AFC의 공식 징계 발표는 없다.

8강에서 중국은 C조 2위 팀과, 북한은 13일 퍼스에서 개최국 호주와 각각 맞붙는다.