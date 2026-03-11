창간 80주년 경향신문

“진원 주변 지진활동 여전히 활발···30년내 규모8 강진 확률 ‘높음’”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

규모 9.0의 동일본대지진 발생으로부터 15년이 지난 현재도 진원 지역과 주변의 지진 활동은 감소경향이긴 하지만 여전히 활발히 이뤄지고 있다고 NHK가 11일 보도했다.

NHK는 지난해 12월 아오모리현 동쪽 앞바다에서 발생한 규모 7.5 지진을 대표적인 사례로 꼽았다.

또 지난해 11월에는 산리쿠 앞바다에서 규모 6.9 지진이 발생했고, 이와테현 연안에서는 규모 6.1의 지진이 발생한 바 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

  • 국제 동일본대지진 15년

“진원 주변 지진활동 여전히 활발···30년내 규모8 강진 확률 ‘높음’”

입력 2026.03.11 16:22

  • 김기범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

11일 일본 이와테현 오쓰치초에서 일본인들이 기도를 올리며 15년 전 동일본대지진 희생자들을 추모하고 있다. EPA연합뉴스

11일 일본 이와테현 오쓰치초에서 일본인들이 기도를 올리며 15년 전 동일본대지진 희생자들을 추모하고 있다. EPA연합뉴스

규모 9.0의 동일본대지진 발생으로부터 15년이 지난 현재도 진원 지역과 주변의 지진 활동은 감소경향이긴 하지만 여전히 활발히 이뤄지고 있다고 NHK가 11일 보도했다. 진원은 지진이 발생한 곳으로, 위도·경도·지표에서부터의 깊이 등으로 표시한다. 동일본대지진의 진원은 미야기현 오시카반도에서 동남쪽으로 130㎞ 지점의 산리쿠 해역으로 깊이는 24㎞ 정도이다. 위도, 경도는 북위 38.1도, 동경 142.5도다.

NHK는 지난해 12월 아오모리현 동쪽 앞바다에서 발생한 규모 7.5 지진을 대표적인 사례로 꼽았다. 또 지난해 11월에는 산리쿠 앞바다에서 규모 6.9 지진이 발생했고, 이와테현 연안에서는 규모 6.1의 지진이 발생한 바 있다.

일본 기상청에 따르면 2011년 3월 11일부터 지난달 말까지 동일본대지진의 여진이 발생하는 지역으로 여겨지는 도호쿠 지역부터 간토 지역까지 걸쳐있는 영역에서는 진도 1 이상의 흔들림이 관측된 지진은 총 1만6807회 발생했다. 2011년에는 진도 1 이상 흔들림이 관측된 지진이 약 7600회 발생했으며, 감소 추세를 보이면서 지난해는 365회 발생했다.

일본 정부 지진조사위원회는 홋카이도 앞바다에서 간토 앞바다에 걸친 일본 동북부와 동부 지역에서 앞으로 30년 이내에 규모 8 안팎 규모의 강진이 발생할 확률은 ‘높음’ 또는 ‘약간 높음’이라고 예측했다. 규모 7 정도의 지진은 각지에서 높은 확률로 발생할 것으로 예상된다.

일본 정부 지진조사위 오바라 카즈시게 위원장은 “전체적으로 (지진) 활동은 감소하고 있지만, 특히 연안에 가까운 영역에서 지진활동이 활발한 상태가 계속되고 있어 큰 흔들림을 수반하는 지진이 일어날 가능성도 있다”면서 “계속해서 충분히 주의할 필요가 있다”고 당부했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글