올해 오스카 누가 웃을까···‘씨너스’ ‘원배틀’ 양강 구도, ‘케데헌’ 수상도 주목

<씨너스: 죄인들>이냐 <원 배틀 애프터 어나더>냐. 오는 15일(현지시간) 열리는 제98회 아카데미(오스카) 시상식은 두 영화의 맞대결이 될 것으로 보인다. <씨너스: 죄인들>은 역대 최다 후보 지명 기록을 세웠고, <원 배틀 애프터 어나더>는 골든글로브 등 앞선 시상식에서 작품상을 잇따라 거머쥐었다. 장편 애니메이션상과 주제가상 후보에 오른 <케이팝 데몬 헌터스> 등 한국 관련 작품의 수상도 주목된다.

한국시간으로는 16일 오전 미국 로스앤젤레스(LA) 돌비 극장에서 열리는 올해 아카데미 시상식에서 <씨너스: 죄인들>은 작품상과 감독상을 포함해 총 16개 부문 후보에 올랐다. <이브의 모든 것> <타이타닉> <라라랜드>의 14개 후보 배출 기록을 깨고 역대 최다 후보 지명 기록을 세운 것이다.

1932년 미국 미시시피를 배경으로 한 <씨너스: 죄인들>은 인종차별주의를 뱀파이어 호러로 담아낸 영화다. 한 쌍둥이 형제가 고향으로 돌아와 흑인을 위한 술집을 여는데, 초대받지 않은 백인 남성의 등장으로 악몽 같은 밤이 시작된다. 불청객의 정체는 아일랜드계 뱀파이어다. 백인우월주의 단체의 폭력을 뱀파이어에 빗댄 것이다. 마블 스튜디오 영화 <블랙팬서>로 잘 알려진 라이언 쿠글러 감독이 각본을 쓰고 제작에도 참여했다.

리어나도 디캐프리오 주연의 추격 블록버스터 <원 배틀 프터 어나더>는 작품상과 감독상을 비롯해 13개 부문 후보에 올랐다. <원 배틀 애프터 어나더>는 지하조직에서 활동하다 정체를 숨긴 채 살고 있던 주인공이 자신의 숙적에게 납치된 딸을 구하러 나서는 내용의 영화다.

아카데미상의 전초전으로도 불리는 골든글로브 시상식까지만 해도 <원 배틀 애프터 어나더>가 우세했다. 지난 1월 <원 배틀 애프터 어나더>가 뮤지컬·코미디 부문 작품상을 비롯해 4개 부문을 휩쓸었기 때문이다. <원 배틀 애프터 어나더>는 앞서 열린 전미비평가협회상과 크리틱스초이스 시상식에서도 작품상을 거머쥐었다.

하지만 이달 초 미국 액터 어워즈에서 <씨너스: 죄인들>이 최고상인 앙상블상과 남우주연상을 차지하며 판을 흔들었다. 지난해까지 배우조합상(SAG) 시상식이라는 이름으로 열린 액터 어워즈는 아카데미상 결과를 엿보는 대표 시상식으로 불린다. 배우들이 아카데미 전체 회원 구성에서 가장 큰 비중을 차지해서다.

앞서 골든글로브와 그래미의 벽을 넘은 <케이팝 데몬 헌터스>가 아카데미의 벽도 넘을 수 있을지 주목된다. <케이팝 데몬 헌터스>는 이번에 장편 애니메이션상과 주제가상 후보에 올랐다.

<케이팝 데몬 헌터스> 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’ 무대도 만나볼 수 있다. 아카데미 시상식을 주최하는 영화예술과학아카데미(AMPAS)는 10일 “헌트릭스의 보컬을 맡은 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 시상식 무대에서 ‘골든’을 부른다”고 밝혔다. 헌트릭스는 작품 속 인기 K팝 걸그룹이다.

이 무대는 한국 전통악기 연주와 무용 퓨전 공연으로 시작해 헌트릭스의 가창으로 이어질 것이라고 한다. 아카데미 측은 공식 인스타그램에서 헌트릭스 팬들을 향해 “이제 응원봉을 꺼낼 시간”이라는 글을 올리기도 했다.

<부고니아>의 수상 여부도 관전 포인트다. <부고니아>는 한국 영화 <지구를 지켜라>를 원작으로 한 미국 작품으로, 원작의 투자 배급사인 CJ ENM이 기획·제작에 참여했다. 작품상, 여우주연상, 음악상, 각색상 등 총 4개 부문 후보에 이름을 올렸다.