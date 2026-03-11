김병기 3차 조사, 건강상 이유로 중단…경찰, 추가 조사 방침

뇌물수수 혐의 등을 받는 김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)이 3차 경찰 소환조사를 받다가 건강상 이유로 5시간만에 중단했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 11일 오전 9시 김 의원을 서울 마포구 마포청사로 불러 조사하다가 김 의원이 중단을 요청해 5시간만에 종료했다고 밝혔다.

이날 오전 8시55분쯤 청사에 도착한 김 의원은 취재진 질문에 “조사 잘 받겠다”고 짧게 답한 뒤 사무실로 들어갔다. 김 의원은 같은 날 오후 1시51분쯤 사무실을 나서며 “오늘 어떤 내용 소명했냐” “정치자금 수수는 계속 부인하는 입장이냐” 등의 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않고 떠났다.

앞서 김 의원은 지난달 26~27일 이틀에 걸쳐 두차례 경찰 조사를 받았다. 김 의원은 뇌물수수, 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등의 혐의를 받는다. 경찰은 지난 5일 3차 조사를 진행하려다 김 의원 측 요청으로 한차례 연기했다.

김 의원이 이날 조사 도중 건강 문제를 호소하면서 경찰은 준비된 질문을 다 하지 못하고 조사를 끝냈다. 경찰은 조만간 김 의원을 다시 불러 조사를 이어갈 계획이다.

김 의원은 현재 13가지 혐의를 받는다. 전직 서울 동작구의원들로부터 총 3000만원의 정치헌금을 수수했다가 돌려줬다는 혐의, 동작구의회 업무추진비 유용에 대한 수사를 무마해달라고 경찰 출신 국회의원에게 청탁했다는 혐의 등이 대표적이다. 가상자산거래소 빗썸에 차남의 취업을 청탁한 혐의, 숭실대학교에 차남이 편입학하는데 영향력을 행사한 혐의 등도 있다.

경찰은 김 의원의 정치 헌금 수수 혐의를 규명하는데 수사력을 집중하고 있다. 전직 동작구의원 전모씨 등이 2020년 김 의원 측에 3000만원을 전달했다고 주장하지만 이를 받았다고 지목된 김 의원 최측근 이지희 동작구의원과 김 의원의 부인 이모씨는 부인하고 있다.

경찰은 김 의원 주변인들에 대한 조사도 함께 진행하고 있다. 전씨와 이 구의원은 지난달 27일 대질조사를 받았다. 경찰은 지난달 24일에는 빗썸을 압수수색했고, 지난 2일엔 대학 편입·취업 특혜 의혹을 받는 김 의원 차남에 대한 2차 조사도 진행했다.

경찰은 김 의원에 대한 조사를 마치고 난 후 김 의원과 측근 등에 대한 구속영장 신청을 검토할 것으로 보인다. 김 의원은 해당 의혹들을 모두 부인하는 것으로 알려졌다.