국내 최대 규모 배터리 산업 전시회 개막…‘꿈의 배터리’ 전고체 향해 일제히 진격

11일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 국내 최대 배터리 전시회 ‘인터배터리 2026’ 현장은 배터리가 열어갈 미래 세상이 어떤 모습으로 펼쳐질지를 압축적으로 보여준 무대였다.

배터리 업체들은 전기차를 넘어 로봇과 드론, 자율주행, 에너지저장장치(ESS), 인공지능(AI) 데이터센터까지 앞세우고 배터리 산업의 확장된 미래를 예고했다.

LG에너지솔루션은 휴머노이드, 도심항공교통(UAM) 분야에 이르기까지 자사 배터리가 탑재된 다양한 완성품 사례를 선보였다. 로보틱스 분야에서는 최근 ‘CES 2026’에서 화제를 모은 LG전자 홈 로봇 ‘클로이드’가 자리 잡아 관람객들을 향해 손을 흔들었고, 베어로보틱스 자율주행 로봇 ‘카티 100’(Carti100)도 등장했다.

LG에너지솔루션은 ‘LIB(리튬이온배터리)의 한계를 넘어서는 높은 에너지 밀도와 빠른 충전’이라는 메시지와 함께 황화물계 전고체 배터리 실물도 최초로 전시했다. 프리미엄 전기차를 비롯해 휴머노이드 로봇, 항공 UAM 시장에 전고체 배터리를 활용해 적극 진입하겠다는 전략이다.

삼성SDI도 ‘피지컬 AI’용 파우치형 전고체 배터리 샘플을 최초로 공개하고 전고체 배터리 기술을 ‘솔리드스택’(SolidStack)이라고 이름 붙였다. 해당 제품은 내년 하반기 양산 목표로 향후 각종 로봇, 항공 시스템 등 다양한 애플리케이션에 적용한다는 계획이다.

삼성SDI 관계자는 “이번 전시를 통해 AI 시대에 상상했던 모습들이 삼성SDI의 고품질 배터리 솔루션과 만나 구현되는 모습을 보여주려고 했다”고 말했다.

SK온은 현대위아 자율이동로봇(AMR)을 함께 전시해 로봇 산업으로의 확장 가능성을 보여줬다. 제네시스의 고성능 전기차 GV60 마그마도 전시관 한쪽에 자리 잡았다. 이 차량에는 SK온 리튬이온 배터리가 탑재됐다.

포스코퓨처엠 부스에서도 포스코그룹이 개발한 사족보행 로봇이 전시돼 관람객들의 관심을 모았다. 이 로봇은 제철소 내 고위험 수작업을 대신 수행한다.

어느새 인류 앞으로 성큼 다가온 로봇에 관한 관심을 반영하듯 올해 인터배터리가 마련한 ‘휴머노이드 로봇 특별관’이 특히 붐볐다.

관람객들은 제조와 건설 등 고위험 산업 현장에서 사람의 작업을 대체하도록 설계된 AI 기반 범용 휴머노이드 로봇 앞에서 한참을 머물렀고, 한국로봇융합연구원이 개발한 양팔 식기 수거 로봇도 관람객들의 눈길을 끌었다.

배터리 원천 기술을 둘러싼 업체 간 경쟁도 불을 뿜었다.

주용락 삼성SDI 연구소장(부사장)은 이날 인터배터리 부대행사로 열린 ‘더 배터리 콘퍼런스’에서 1997년 미국에서 각형 배터리 관련 특허를 처음 출원한 이후 쌓아온 삼성SDI의 기술 노하우와 지적재산권(IP)을 강조했다.

김제영 LG에너지솔루션 최고기술책임자(CTO)는 “소재, 셀, 팩, 배터리관리시스템(BMS) 등 배터리 전 영역에서 특허의 양과 질 모두에서 경쟁력을 갖춘 기업은 LG에너지솔루션이 유일하다”고 맞받았다.

국내외 배터리 업계가 총출동한 이번 전시는 오는 13일까지 사흘간 열린다.

엄기천 한국배터리산업협회 협회장(포스코퓨처엠 사장)은 “ESS, 휴머노이드 로봇, AI 데이터 센터 등의 시장이 전기차(EV) 시장보다 더 크게 열리고 있다”고 말했다.