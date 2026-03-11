코스피, 유가 급등세 진정에 이틀 연속 상승 마감

코스피 지수가 11일 중동 지정학적 위험에도 이틀 연속 오르며 5600대를 회복했다. 국제유가 급등세가 진정되면서 시장이 지정학적 위험에 조금씩 적응해가고 있다는 관측이 나온다. 다만 미국이 이번 전쟁에서 쉽게 ‘출구 전략’을 찾지 못하고 있다는 평가가 나오는 등 여전히 불확실성이 큰 상황이다.

이날 코스피 지수는 전장보다 77.36포인트(1.40%) 오른 5609.95에 장을 마쳤다. 지수는 전장 대비 126.13포인트(2.28%) 오른 5658.72로 거래를 시작한 뒤 오름폭을 줄였다.

코스피는 국제유가가 장중 배럴당 120달러 가까이 폭등했던 지난 10일 333포인트(5.96%)가 떨어지며 5200선까지 밀렸다. 하지만 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 9일(현지시간) 미·이스라엘과 이란 간 전쟁이 곧 끝날 것이라고 말한 뒤 국제유가 급등세가 진정됐고, 코스피도 2거래일째 오름세를 이어갔다.

이날 유가증권시장에서 개인과 외국인이 각각 5247억원과 2418억원어치를 순매도했다. 반면 기관은 7856억원어치를 순매수하며 이틀째 ‘사자’를 이어갔다.

반도체 수출 호조 소식이 투자심리 개선으로 이어지며 삼성전자(1.12%), SK하이닉스(1.81%) 모두 상승 마감했다. 미래에셋증권(10.53%), 신영증권(7.83%), NH투자증권(6.05%), 키움증권(5.51%) 등 증권주도 올랐다. 이경민 대신증권 연구원은 “전날 삼성전자와 SK의 대규모 자사주 소각 계획 발표 이후 주주환원 기대감이 확대되면서 증권, 지주 업종이 상승하며 코스피 상승을 주도했다”고 말했다.

코스닥 지수는 0.85포인트(0.07%) 내린 1136.83에 거래를 마쳤다. 지수는 17.80포인트(1.56%) 오른 1155.48로 출발했지만 약보합으로 마감했다.

임정은 KB증권 연구원은 “미국과 이란 간 긴장 국면이 지속되는 가운데 글로벌 증시는 전쟁 관련 뉴스 흐름을 주시하며 변동성 장세를 이어가고 있다”고 말했다.

원화 가치도 유가 급등세가 진정되면서 이틀 연속 올랐다. 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전날보다 2.7원 내린 1466.5원에 주간거래를 마쳤다.