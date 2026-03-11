‘금권선거 논란’ 농협, 조합원직선제 실현될까···회장 권한 비대화 우려도

정부가 농협중앙회장 선거에 전체 조합원이 참여하는 ‘조합원 직선제’ 도입을 검토한다. 조합장만 참여하는 현행 제도를 개편해 조합원 참여를 늘리겠다는 것이다. 다만 회장 권한이 지나치게 강화될 수 있다는 우려를 고려해 선거인단제 등 대안도 함께 검토할 방침이다.

농림축산식품부는 11일 당정협의회에서 농협회장 선거 개선안으로 조합원직선제와 선거인단제를 검토한다고 밝혔다. 두 제도 모두 조합원 참여를 지금보다 늘리는 효과가 있다. 당정은 지방 선거 전에 후속 입법을 진행해 오는 2028년 1월 농협 회장 선거부터 적용할 방침이다.

국회 농림축산해양수산위원회 관계자는 “조합원 대표성만 보면 조합원직선제가 적합하지만 두 방안 중 한쪽으로 정해진 것은 아니다”라며 “조합원이 아닌 농협 근무종사자도 포함할 것인지 등을 더 논의해 결정할 것”이라고 말했다.

현재 농협중앙회장은 1110명의 조합장이 선출하는 ‘조합장 직선제’ 방식이다. 간선제 방식이 폐쇄적이라는 지적에 따라 2021년 조합장 직선제를 도입했으나 여전히 소수에게만 투표권이 주어져 ‘반쪽 직선제’라는 평가가 나온다. 투표자 수가 적은 만큼 금권 선거로 변질될 가능성도 크다. 강호동 농협중앙회장도 현재 금품수수 혐의 등으로 경찰에 수사를 받고 있다.

정부는 우선 ‘조합원 직선제’를 검토하고 있다. 조합원 직선제는 204만 명이 넘는 농협 조합원이 모두 투표에 참여할 수 있어 민주적 정당성을 확보할 수 있다. 전농 등 농민단체들도 그간 소수만 참여하는 현행 선거제를 “그들만의 리그”라고 지적하며 조합원 직선제를 요구해왔다.

직선제는 그러나 도리어 회장 권한이 더 집중될 수 있어 정부로서도 고민이 크다. 지배구조 개선과 외부 통제라는 제도 개선 취지에 역행한다는 것이다. 농식품부 관계자는 “조합원 직선제로 뽑히면 (농협회장이) ‘농민대통령’으로 역할이 강화될 수 있다는 우려도 있다”고 말했다.

이에 ‘절충안’ 성격인 선거인단제가 거론된다. 선거인단제는 기존 조합장 외에 이사·감사, 대의원 등을 더해 선거인단을 꾸리는 방식이다. 완전 직선제는 아니지만 기존 조합장 직선제 체제보다 투표자 범위가 넓어지는 효과가 있다. 다만 선거인단에 누구를 포함시키느냐를 놓고 또다른 논란이 생길 수 있다.

당정은 제도별 장단점과 구체적인 운영 방안을 검토해 이달까지 개편안을 확정할 방침이다.

당정은 선거제도 개편안과 별도로 금품수수 관련 처벌 수위를 높이고, 자진신고자 혜택 확대하는 등 금권선거 처벌·감시 조항을 강화하기로 했다. 농협회장 권한에 대한 ‘힘 빼기’ 작업도 병행된다. 중앙회장의 농민신문사등 타 직위 겸직 금지 조항을 명문화하고, 회장 등 임직원이 유죄 선고를 받을 경 직무를 정지할 수 있도록 하는 조항을 신설한다.

독립적인 농협감사위원회를 신설해 ‘셀프감사’도 차단한다. 그간 감사위원회가 내부 출신 위주로 구성돼 통제 기능을 발휘하지 못했다는 판단에서다. 당정은 별도의 특수법인을 설치해 중앙회·조합·지주회사 등에 대한 감사 기능을 통합 수행하는 안을 추진할 방침이다. 준법감시인 선임 시 외부 전문가 임명도 의무화한다.

한편 강호동 농협중앙회장은 이날 국회 농림축산식품해양수산위원회 전체회의 업무보고에서 관련 비리 의혹 등에 대해 “일련의 불미스러운 논란으로 국민께 심려를 끼쳐드린 데 대해 이유 여하를 막론하고 진심으로 깊이 사과드린다”고 말했다.

강 회장은 이어 감사 결과 일부에 수용할 수 없다면서 사퇴 요구를 일축했다. 그는 “개인적 일탈은 없다”며 “법적으로 문제가 있으면 책임지겠다. 자리에 연연하지 않는다”고 말했다.

농협개혁위원회는 이날 금품 선거 예방을 위해 선거비용 보전 제도와 ‘부정선거 자동감시 시스템’을 도입하겠다고 밝혔다. 또 퇴직 임직원의 재취업 가능 기간을 퇴직 후 1년으로 제한하고, 내부통제를 위한 ‘범농협 준법감시위원회’를 신설하는 등 제도 개선에 나설 계획이다.