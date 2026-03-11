뮤지컬 주연급 남성 배우, 성폭력 혐의로 검찰 송치…본인은 범행 부인 중

국내에서 오랫동안 활동한 주연급 뮤지컬 배우가 성폭행 혐의로 검찰에 넘겨졌다.
서울 방배경찰서는 남성 A씨를 위력에 의한 간음 혐의로 지난달 서울중앙지검에 송치했다고 11일 밝혔다.
A씨는 지난해 서울에서 여성 B씨를 상대로 범행을 저지른 것으로 전해졌다. A씨는 경찰 조사 과정에서 범행을 강하게 부인했지만 경찰은 혐의가 인정된다고 보고 송치한 것으로 전해졌다.
입력 2026.03.11 18:02
수정 2026.03.11 18:05펼치기/접기
