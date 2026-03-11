전북 완주 자원순환시설서 불···진화 중

11일 오후 6시 21분쯤 전북 완주군 한 자원 순환시설에서 화재가 발생했다.

현재까지 인명피해는 파악되지 않고 있다.

소방당국은 장비 24대와 대원 72명을 투입해 진화 작업을 하고 있다.

경찰과 소방당국은 불길을 잡는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.