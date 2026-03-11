AMD 리사 수 CEO 다음주 방한…삼성·네이버 등과 협력 논의

엔비디아 ‘대항마’ AMD, 한국 기업들과 협력 확대 포석

미국 인공지능(AI) 반도체 기업 AMD의 리사 수 최고경영자(CEO)가 한국을 찾을 것으로 알려졌다. 엔비디아와 AI 가속기 시장에서 경쟁을 벌이고 있는 AMD가 삼성전자, 네이버 등과 협력 확대 방안을 모색할 것으로 보인다.

11일 업계에 따르면 수 CEO는 오는 18일 한국을 방문해 이재용 삼성전자 회장, 최수연 네이버 대표 등을 만날 것으로 알려졌다. 2014년 취임한 수 CEO의 방한은 이번이 처음이다.

이번 방한 기간 수 CEO는 삼성전자 측에 고대역폭메모리(HBM) 공급 확대를 요청할 것으로 예상된다. 지난달 세계 최초로 HBM4(6세대 HBM)를 양산 출하한 삼성전자는 AMD에 이전 세대 HBM을 공급해 왔다.

엔비디아에 이어 글로벌 AI 가속기 시장 2위를 차지하고 있는 AMD는 최근 오픈AI, 메타 등 빅테크 등을 고객사로 확보하며 엔비디아를 추격하고 있다.

수 CEO는 네이버 측과는 AI 데이터센터용 반도체 공급 협력 및 소버린 AI 구축 사업 등에 대해 논의할 것으로 보인다.

수 CEO의 방한이 예상되는 기간 엔비디아는 미국 캘리포니아 새너제이에서 연례 개발자 회의(GTC 2026)를 열고 하반기 출시 예정인 최신 AI 가속기 ‘베라 루빈’ 실물을 공개할 예정이다.