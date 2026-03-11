창간 80주년 경향신문

AMD 리사 수 CEO 다음주 방한…삼성·네이버 등과 협력 논의

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국 인공지능 반도체 기업 AMD의 리사 수 최고경영자가 한국을 찾을 것으로 알려졌다.

엔비디아와 AI 가속기 시장에서 경쟁을 벌이고 있는 AMD가 삼성전자, 네이버 등과 협력 확대 방안을 모색할 것으로 보인다.

11일 업계에 따르면 수 CEO는 오는 18일 한국을 방문해 이재용 삼성전자 회장, 최수연 네이버 대표 등을 만날 것으로 알려졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

AMD 리사 수 CEO 다음주 방한…삼성·네이버 등과 협력 논의

입력 2026.03.11 19:58

  • 김유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

엔비디아 ‘대항마’ AMD, 한국 기업들과 협력 확대 포석

미국 인공지능(AI) 반도체 기업 AMD의 리사 수 최고경영자(CEO)가 한국을 찾을 것으로 알려졌다. 엔비디아와 AI 가속기 시장에서 경쟁을 벌이고 있는 AMD가 삼성전자, 네이버 등과 협력 확대 방안을 모색할 것으로 보인다.

11일 업계에 따르면 수 CEO는 오는 18일 한국을 방문해 이재용 삼성전자 회장, 최수연 네이버 대표 등을 만날 것으로 알려졌다. 2014년 취임한 수 CEO의 방한은 이번이 처음이다.

이번 방한 기간 수 CEO는 삼성전자 측에 고대역폭메모리(HBM) 공급 확대를 요청할 것으로 예상된다. 지난달 세계 최초로 HBM4(6세대 HBM)를 양산 출하한 삼성전자는 AMD에 이전 세대 HBM을 공급해 왔다.

엔비디아에 이어 글로벌 AI 가속기 시장 2위를 차지하고 있는 AMD는 최근 오픈AI, 메타 등 빅테크 등을 고객사로 확보하며 엔비디아를 추격하고 있다.

수 CEO는 네이버 측과는 AI 데이터센터용 반도체 공급 협력 및 소버린 AI 구축 사업 등에 대해 논의할 것으로 보인다.

수 CEO의 방한이 예상되는 기간 엔비디아는 미국 캘리포니아 새너제이에서 연례 개발자 회의(GTC 2026)를 열고 하반기 출시 예정인 최신 AI 가속기 ‘베라 루빈’ 실물을 공개할 예정이다.

리사 수 AMD CEO가 CES 개막을 하루 앞둔 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 베네시안 호텔에서 키노트 연설을 하고 있다. 연합뉴스

리사 수 AMD CEO가 CES 개막을 하루 앞둔 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 베네시안 호텔에서 키노트 연설을 하고 있다. 연합뉴스

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글