창간 80주년 경향신문

청년의 노동과 수치의 한계

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

청년의 노동과 수치의 한계

입력 2026.03.11 20:02

수정 2026.03.11 20:03

펼치기/접기
  • 김선기 국립부경대 HK연구교수

  • 기사를 재생 중이에요

최근 지역의 청년 일자리 문제와 관련한 한 작은 간담회에 참석했다. 발표를 듣던 한 주요한 청중은 ‘그런데 청년 고용률은 몇년 전부터 상승 추이에 있지 않으냐’고 물었다. 단순히 통계 추이를 사실 확인하고자 한 질문일 수 있지만, 참석한 전문가들은 고용률 상승이 꼭 일자리 문제가 해소되어가고 있다는 근거는 아닐 수 있음을 설명하기 위해 꽤나 많은 시간을 허비해야 했다.

프랑스의 법학자 알랭 쉬피오는 신자유주의 이후 근대 국가에서 법치가 비인격적 통치체계로서의 숫자에 의한 협치(governance by numbers), 다시 말해 수치(數治)로 변화하고 있음을 진단한 바 있다. 오늘날 지표, 평가, 랭킹, 성과지수 등과 같은 숫자들이 사회 각 조직의 주요 목표로 제시되며, 개인들은 그 목표를 만족시키기 위해 노력하는 방식으로 각자의 실천을 다듬는다.

국제 대학 평가 순위를 구성하는 점수 항목에 맞추어 연구자를 보채는 학계의 현실이 대표적이다. 국가와 행정부 역시 이 같은 관료주의적 수치로부터 자유롭지 않다. 이명박 정부의 ‘747 공약’, 문재인 정부의 ‘일자리 상황판’, 이재명 정부의 ‘코스피 5000 공약’ 등도 큰 틀에서 달성해야 할 목표로 숫자를 배치하는 동일한 논리를 공유한다.

청년정책의 평가체계 또한 숫자 중심이다. 지난해 실적과 비교해 양적으로 상향된 목표치를 설정하도록 하고, 그 달성 여부를 평가 기준으로 삼는다. 이러다 보니, 청년정책으로서의 실질적 효과와 의미가 있었는지는 오히려 뒷전이 된다. 이른바 ‘청년 일자리’ 문제에 있어서 고용률, 실업률, 취업자 수, 경제활동 참가율 등 숫자를 절대적 판단 기준과 달성 목표로 삼는 정책 관념은 여러 차원에서 그 한계가 지적될 수 있다.

통계 수치의 변동은 그 변동 자체가 무엇을 보여준다기보다는, 오히려 어떤 요인이 수치의 변동을 이끌었는지에 관한 분석을 필요로 하는 일이다. 취업자 수가 크게 증가하지 않아도 해당 연령 구간의 인구가 줄어듦에 따라 높아지기도 한다.

특히 고용률은 취업자가 어떤 질의 일을 경험하는지에 관한 정보를 배제한다. 초단시간 일자리, 단기 인턴 자리도 고용률을 높인다. 이는 청년 일자리 사업을 통해 양산되는 임시직을 통해 고용률 지표를 관리할 수 있다는 뜻이기도 하다.

청년의 존엄과 행복을 생각한다면 일자리의 숫자가 아니라 노동의 질이 더욱 문제시되어야 하지만, 숫자 위주의 관료주의 행정에서 질을 계측하거나 제고하는 일은 선호되는 정책 방향이 아니다. 단기적인 일자리를 공급해 고용률 목표치를 달성하는 일이, 노동의 질과 삶의 만족도를 높이는 것보다 쉽게 달성할 수 있는 수치 목표이기 때문이다.

5년 전, 가산디지털단지 지역을 점심시간에 돌며 젊은 노동자들을 설문한 일이 있다. 경력 1년 미만인 사회초년생의 31.8%가 최근 자살에 대해 진지하게 생각한 적이 있다고 응답해 충격을 받았다. 이때 확신을 갖게 된 것은, 그냥 아무 일자리를 청년들에게 공급하는 일이 아니라, 노동 경험 안에서 청년들이 존엄을 찾을 수 있고 미래를 그릴 수 있는지 여부를 지속적으로 점검하는 일이 훨씬 중요하다는 원칙이었다.

청년정책 전문가들은 오늘날 청년 문제는 실업 대책이라는 한 축만으로는 해결할 수 없으며, 종합적인 대응이 필요함을 논증해왔다. 그러나 수치 관리 위주의 정책 풍토는 ‘청년들이 일단 취업하면 청년 문제의 많은 내용이 자연스럽게 해소될 것’이라는 문제적인 전제를 반복한다. 사실 최근 청년 관련 여러 통계 수치들은 대부분 겉으로는 개선되고 있다. 그럼에도 왜 많은 청년이 노동 현장에서 절망하는지를, 숫자로 접근해서만은 영원히 알 수 없을 것이다.

김선기 국립부경대 HK연구교수

김선기 국립부경대 HK연구교수

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글