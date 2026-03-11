“이란, 호르무즈에 기뢰”…해협 봉쇄 장기화 뇌관

미군 “기뢰 부설함 16척 등 격침”

이란이 전 세계 원유 수송량의 약 5분의 1이 지나가는 호르무즈 해협에 기뢰를 부설하기 시작했다는 보도가 나왔다.



기뢰 제거에는 수주에서 수개월이 걸리기 때문에 기뢰 부설이 사실일 경우 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화할 것으로 우려된다. | 관련기사 5·6·8·14면



도널드 트럼프 미 대통령은 10일(현지시간) 소셜미디어에서 “이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치했다는 보고는 받지 못했지만 만약 그렇게 했다면 즉시 제거되기를 원한다”며 “그러지 않으면 이란이 직면할 군사적 결과는 지금까지 본 적 없는 수준이 될 것”이라고 경고했다.



미 중부사령부는 이날 호르무즈 해협 인근에서 기뢰 부설함 16척을 포함한 다수의 이란 군함을 격침했다고 밝혔다.



앞서 CNN은 미 정보기관 소식통의 말을 인용해 이란이 호르무즈 해협에 수십개의 기뢰를 설치했다고 보도했다. 이 소식통은 이란의 소형 선박과 기뢰 부설함 80~90%는 여전히 건재하다면서 “수백개의 기뢰를 추가로 설치할 가능성이 있다”고 말했다.

