전방위 ‘압박’에 한풀 꺾인 주유소 기름값…중동 전쟁 이후 판매가 첫 하락

11일 국내 주유소 휘발유·경유 등 평균 판매가격이 전날보다 하락했다. 미국·이스라엘이 이란 공습을 시작한 지난달 28일 이후 전국 평균 판매가가 떨어진 것은 이번이 처음이다. 국제유가 내림세와 정부 당국의 자제 요청, 전방위 압박에 정유사들이 공급가를 내렸기 때문으로 풀이된다.



국제유가는 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘전쟁 조기 종료’ 언급과 비축유 방출설 등에 약 11% 떨어졌다. 이날 한국석유공사 유가정보사이트 오피넷을 보면, 오후 3시 기준 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 ℓ당 1905.83원으로 전날보다 1.12원 하락했다. 서울 휘발유 평균 판매가도 1942.13원으로 전날보다 4.25원 떨어졌다. 휘발유보다 상승폭이 컸던 경유의 하락폭은 더 컸다. 전국 주유소 경유 평균 판매가는 전날보다 1.67원 내린 ℓ당 1929.95원으로 집계됐다. 서울 경유 평균 판매가는 전날보다 11.73원 떨어진 1955.28원이었다.



서울·대구·인천·대전 등 최근 다른 지역보다 비쌌던 일부 지역은 전날 기름값이 다소 하락한 바 있다. 그러나 나머지 지역은 모두 상승하면서 지난 10일 휘발유와 경유 전국 평균 판매가는 전날보다 각각 4.28원, 5.16원 올랐다.



미 에너지정보청 “국제유가, 2개월 이상 배럴당 95달러 웃돌 것”



전국 평균 판매가가 꺾인 데는 국제유가 하락과 당국의 가격 인상 자제 압박 등이 복합적으로 작용한 결과로 보인다. 정유업계 관계자는 “정부 정책에 맞춰 정유사들이 지난 주말 가격을 조금 인하한 영향도 있다”고 말했다.



앞서 산업통상부는 지난 5일 정유사와 주유소 업계를 만나 가격 상승 자제를 요청했다. 공정거래위원회는 지난 9일 국내 주요 정유사 4곳을 대상으로 현장조사를 진행했다.



에너지업계에서는 중동 전쟁 상황이 급격히 악화하지 않는 한 국내 휘발유·경유 판매가는 안정화할 가능성이 클 것으로 전망했다. 정부가 이번주 ‘석유 최고가격 지정제’ 시행을 앞둔 데다, 국제에너지기구(IEA)도 전략 비축유 공동 방출을 논의하고 있다.



비축유를 관리하는 석유공사는 전날 회의를 열어 석유 수급 위기대응 체계를 점검했다. 석유공사 측은 “IEA 국제 공조 진행 상황을 공유했고, 국제 공동 비축유에 대한 우선구매권 행사와 비축유 방출 상황에 대비한 지사별 입출하 설비 상태 등을 확인했다”고 밝혔다.



장중 배럴당 100달러선을 돌파했던 국제유가는 하루 새 80달러대로 복귀했다.



이날 ICE선물거래소에서 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 87.8달러로 전장보다 11% 급락했다. 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 83.45달러로 전장보다 11.9% 떨어졌다. 하루 낙폭은 2022년 3월 이후 가장 컸다. 트럼프 대통령의 전쟁 조기 종식 시사 발언이 유가를 끌어내리는 주요인이었다.



다만 변동성은 여전하다. 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 미 해군이 성공적으로 호위했다는 소식이 전해지면서 한때 WTI 가격이 76달러대까지 하락했으나, 사실이 아닌 것으로 확인되면서 87달러로 급반등하기도 했다.



미국 에너지정보청(EIA)은 월간 ‘단기 에너지 전망’ 보고서에서 이란 전쟁 영향으로 브렌트유 가격이 “향후 2개월 넘게 배럴당 95달러를 웃돌 것으로 예상한다”고 밝혔다. 내년 유가는 “배럴당 평균 64달러 수준에 머물 것”으로 내다봤다.

