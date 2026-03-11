팔로어 10명당 공공기물 닦기·마당개 챙겨주기…‘선행 릴스’ 잔잔한 유행

도로 반사경 닦아주는 계정도 팔로잉 늘고 유사 행동 유발 효과 “자극적 콘텐츠 홍수에 신선함 줘”

인스타그램에서 ‘김돗개’라는 이름으로 활동하는 김모씨(29)는 어느 날 릴스(짧은 영상 콘텐츠)를 넘겨보다가 ‘팔로어 10명당 공공기물 하나씩 닦기’라는 영상에서 손을 멈췄다. 이 계정 운영자는 팔로어가 늘어날 때마다 놀이터, 표지판, 버스정류장 의자 등 공공기물을 깨끗이 닦고 있었다. 영상을 보던 김씨는 배달 일을 하며 마주치는 ‘마당개’(목줄에 묶여 마당에서 생활하는 개)들을 떠올렸다. ‘나도 해볼까?’ 김씨는 ‘팔로어 10명당 마당개 한 마리 챙겨주기’라는 영상을 올리기 시작했다. 영상 조회수가 오를수록 그가 만나는 마당개의 기록도 늘어갔다.



김씨처럼 인스타그램 등 SNS에서 팔로어 수에 맞춰 ‘선행’을 실천하는 콘텐츠가 확산하고 있다. 이른바 ‘도파민 콘텐츠’가 넘쳐나는 플랫폼 환경에서 일상 속 작은 선행을 기록한 잔잔한 영상이 이용자들의 공감을 얻고 있다.



싸클(26·활동명)은 지난해 12월부터 팔로어 수에 따라 공공기물을 닦는 릴스를 올리고 있다. 지난 1월3일 올린 영상은 조회수 600만회를 넘겼다. 약 3개월 만에 그의 계정 팔로어도 5만명을 넘어섰다. 싸클은 “누구나 사용하는 공공시설이지만 관리의 손길이 잘 닿지 않는 곳이 많아 ‘내가 한번 닦아볼까’ 하는 생각이 들었다”며 “묵묵히 공공기물을 닦는 영상이 이렇게 관심을 받을 줄 몰랐는데 많은 분이 응원해주신다”고 말했다.



‘선행 릴스’를 올리는 사람들은 선행이 또 다른 행동을 끌어내는 효과가 있다고 입을 모았다. 싸클의 영상을 보고 마당개를 챙기기 시작했다는 김씨는 “‘이 영상을 보고 집 앞 강아지 보호자에게 말을 건넸고 강아지를 더 잘 챙겨주기로 했다’는 메시지를 받기도 했다”며 “내 작은 행동이 다른 사람에게도 계기가 될 수 있다는 걸 느꼈다”고 했다. 김씨의 계정은 두 달여 만에 팔로어 4만명을 모았다.



선행 릴스의 인기를 두고 자극적인 콘텐츠가 넘치는 SNS 환경에 대한 반작용이라는 분석도 나온다. 도로 반사경을 닦는 콘텐츠를 만들어온 김형규씨(24)는 “콘텐츠가 점점 자극적으로 변하다 보니 오히려 단순하고 진정성 있는 행동이 더 눈에 띄는 것 같다”며 “일상에서 할 수 있는 작은 행동들이 사람들의 공감을 얻는 것 같다”고 말했다. 싸클 역시 “콘텐츠가 더 강한 자극을 추구할수록 오히려 조용하고 단순한 행동이 신선하게 느껴지는 것 같다”며 “특별한 말을 하지 않아도 행동 자체가 메시지가 돼 사람들이 편안하게 보는 것 같다”고 했다.



김씨가 올리는 콘텐츠를 즐겨 본다는 오모씨(55)는 “응원하는 마음으로 보게 된다”며 “팔로어를 늘리려는 의도가 있더라도 이런 콘텐츠가 더 많아지면 좋겠다”고 말했다.

