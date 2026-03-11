“이태원 참사 청문회, 윤석열 꼭 출석해야”

유가족협의회 재차 촉구

이태원 참사 희생자 유가족들이 10·29 이태원 참사 진상규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회가 12~13일 여는 진상규명 청문회에 대해 “유가족이 제기해온 질문에 대한 답이 제시되는 자리여야 한다”며 윤석열 전 대통령의 청문회 출석을 촉구했다.



10·29 이태원 참사 유가족협의회·시민대책회의는 11일 서울 종로구 ‘별들의집’에서 기자간담회를 열고 이렇게 밝혔다. 송해진 유가족협의회 위원장은 참사 당일 사전에 경찰 신고가 총 11건 접수됐지만, 이 중 10건이 출동하지 않고도 출동 처리되는 등 조작됐다고 지적했다.



송 위원장은 “이 조작이 현장 경찰의 단독 판단이었는지, 더 윗선의 지시가 있었는지 아직 밝혀지지 않았다”고 했다. 송 위원장은 “참사 당일 이태원에 배치된 경찰의 40%가 마약 단속에 투입됐다”며 “정작 인파 관리를 위한 경비기동대는 단 한 명도 배치되지 않았다”고 했다. 구조 과정에서도 “소방의 중앙긴급구조 통제단 문서 허위 작성 의혹, 현장의 중증도 분류 실패 의혹, 1조원을 들여 구축한 재난안전통신망이 제대로 활용되지 못한 문제” 등에 대한 의문이 여태껏 해소되지 않았다고 했다.



유가족들은 참사 이후 증거 은폐 의혹, 추모 방해 의혹 등도 청문회를 통해 규명해야 한다고 주장했다.



윤 전 대통령은 청문회 증인으로 채택됐지만 불출석 의사를 밝힌 상태다. 고 이남훈씨의 어머니 박영수씨는 윤 전 대통령에 대해 “청문회까지 나오지 않는다면 국민 앞에 진실을 밝히기를 거부하는 것”이라며 “정당한 사유 없이 출석을 거부하는 증인에 대해서는 법과 원칙에 따라 즉각적인 조치가 이뤄져야 한다”고 했다.

