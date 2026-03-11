‘1억 공천헌금’ 강선우·김경, 검찰로 구속 송치

‘1억원 공천헌금 수수’ 의혹으로 수사받아온 강선우 무소속(전 더불어민주당) 의원과 김경 전 서울시의원이 11일 검찰에 넘겨졌다.



서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 강 의원을 정치자금법 위반·배임수재·청탁금지법 위반 혐의로 구속 송치했다고 밝혔다. 전 지역구 사무국장 남모씨도 강 의원과 같은 혐의로 불구속 송치했다. 김 전 시의원에게는 정치자금법 위반·배임증재·청탁금지법 위반 혐의가 적용됐다.



서울중앙지검은 이 사건을 공공수사2부(부장검사 김형원)에 배당했다. 검찰은 12일부터 피의자 조사를 진행할 것으로 알려졌다.



두 사람은 2022년 6월 지방선거를 앞두고 그해 1월 김 전 시의원 공천을 대가로 1억원을 주고받은 혐의를 받는다. 이후 김 전 시의원은 민주당 강서구 서울시의원 후보로 단수 공천됐다.



강 의원은 혐의를 부인했다. 그러나 경찰은 강 의원이 공천헌금을 받기로 하고 김 전 시의원을 만났으며, 실제 대가로 단수 공천을 해줬고 1억원은 전세자금으로 활용했다고 봤다. 경찰은 1억원을 범죄 수익으로 보고 추징보전 신청했다.



서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 전직 구의원들로부터 정치헌금을 수수했다가 돌려주고, 가상자산거래소 빗썸에 차남의 취업을 청탁했다는 혐의 등을 받는 김병기 의원을 세 번째로 불러 조사했다. 김 의원은 조사 5시간 만에 건강상 이유로 귀가했다.

