사드 발사대 중동 반출에…“이참에 기지 철수” 목소리

반대 단체 “한국 아닌 주한미군 방어용 드러나…재반입 안 돼” 주장도

주한미군이 경북 성주군에 배치된 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 발사대 일부를 중동으로 옮기고 있는 것으로 확인되자 사드 반대 단체들이 재반입 반대와 남아있는 레이더 철수를 요구하고 나섰다.



6개 사드 반대 단체로 구성된 사드철회평화회의는 11일 성명을 내고 “사드 기지에서 반출된 발사대 6기가 중동 지역으로 이동했다는 사실이 미국 당국자에 의해 공식 확인됐다”면서 “중동으로 반출된 사드 발사대 재반입에 반대하며 성주의 사드 레이더까지 즉각 철수해야 한다”고 밝혔다. 이들은 “한반도 방어에 반드시 필요하다며 국민을 속이면서까지 불법 배치한 사드 무기체계가 반출된 상황은 명백한 주권 침해이자 국민을 기만한 처사”라고 지적했다.



이들은 “사드 배치는 북한 방어가 아니라 미국의 대중국 감시 체계였다는 점이 드러났다”며 “발사대가 없어진 사드 운영체계는 결국 사드가 북한 핵과 미사일 공격으로부터 남한을 방어하기 위한 것이 아니라, 사드 레이더를 통해 북한과 중국의 미사일 공격으로부터 미군을 방어하기 위한 체계라는 것을 미국 스스로 자인한 꼴”이라고 주장했다.



이들은 사드 기지가 한반도를 군사적 충돌의 위험에 드러내는 시설이라고도 주장했다. 단체는 “주한미군 자산이 미국의 전략적 필요에 따라 전 세계 분쟁 지역으로 이동하는 상황에서 한반도 역시 언제든 갈등의 전초기지가 될 수 있다”며 “사드는 안보의 보루가 아니라 전쟁 위험을 높이는 시설”이라고 밝혔다.



이들은 사드 기지 인근 성주군 소성리 마을에 설치된 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 결과 지난 3일 새벽 사드 발사대 6기가 차례로 빠져나갔다고 밝혔다. 워싱턴포스트는 지난 9일(현지시간) 익명의 정부 관계자 2명의 말을 인용해 “미 국방부가 한국에 배치된 사드 일부를 중동으로 이동시키고 있다”고 보도했다. 2017년 9월 성주에 사드 1개 포대 배치가 완료된 이후 사드 체계 일부가 한반도 밖으로 이동한 것은 이번이 처음이다.

