“공장 돌릴수록 적자” 석유화학단지 ‘시름’

충남 대산단지, 중국발 공급과잉 엎친 데 중동발 유가 급등 덮쳐 일부 기업 희망퇴직 진행…지방세 92% 줄며 지역경제도 직격탄

충남 서산 대산석유화학단지가 장기적인 업황 침체에 더해 최근 국제유가 급등까지 겹치며 이중고를 겪고 있다. 매년 공장 가동률이 떨어지는 데다 수익성까지 악화돼 “공장을 돌릴수록 적자가 나는 구조”라는 우려가 나온다.



대산석유화학단지에서 33년째 근무 중인 생산직 노동자 송호섭씨(58)는 11일 경향신문과 통화하면서 “국제유가가 오르면 원재료 가격만 올라가고 제품 가격은 쉽게 올리지 못하는 구조라 석유화학 기업들이 가장 먼저 타격을 받는다”며 “지금은 적자를 감수하면서 억지로 공장을 돌리고 있는 상황”이라고 말했다.



석유화학 업계에서는 원재료 가격과 제품 가격의 차이를 뜻하는 ‘에틸렌 스프레드(마진)’가 수익성을 가늠하는 핵심 지표로 꼽힌다. 원재료인 나프타 가격과 완제품인 에틸렌 가격의 차이가 t당 최소 300달러는 돼야 손익분기점을 맞출 수 있지만, 최근에는 이 금액이 100달러 선까지 떨어졌다고 한다.



대산석화단지는 전남 여수, 울산과 함께 국내 3대 석유화학단지로 꼽힌다. 최근 몇년간 중국과 중동의 대규모 생산설비 증설로 글로벌 공급과잉이 발생하며 국내 석유화학 산업의 수익성은 빠르게 악화되고 있다. 대산석화단지 기업들의 평균 공장 가동률은 2024년 74.3%였지만, 지난해 2분기에는 68%까지 떨어졌다.



최근 중동 사태로 촉발된 고유가 및 유가 불안정 문제는 가뜩이나 어려운 대산석화단지 기업들을 벼랑 끝으로 내몰고 있다. 원재료 가격 상승이 본격적으로 반영될 경우 석유화학 기업들의 수익성이 더욱 악화될 수밖에 없다.



대산석화단지에는 LG화학, 롯데케미칼, 한화토탈에너지스 등 국내 주요 기업들이 입주해 있다. LG화학은 이미 희망퇴직을 받고 있고, 롯데케미칼도 구조조정 논의가 진행 중인 것으로 알려졌다. 협력업체나 플랜트 노동자 사이에선 일자리가 이미 30~40% 이상 준 것 같다는 말이 나온다. 송씨는 “지금 상황도 국제유가 상승이 완전히 반영되기 전 단계라 앞으로 더 어려워질 것”이라며 “여수 여천NCC처럼 불가항력적으로 생산이 중단될 가능성이 있다”고 말했다.



지역경제도 직격탄을 맞았다. 서산지역 석유화학 기업의 국세 납부액은 2022년 1조4951억원에서 2024년 1160억원으로 2년 만에 91.9% 감소했다. 법인지방소득세 역시 같은 기간 429억원에서 32억원으로 92.5% 줄었다. 서산시는 지난해 산업통상부의 ‘산업위기 선제대응지역’으로 지정됐다.



정치권에서는 정부 차원의 대응을 촉구하고 나섰다. 양승조 더불어민주당 충남지사 예비후보는 전날 기자회견을 열고 정부 지원을 요구했다. 그는 “서산 현대오일뱅크는 가동률 하락이 우려되고 당진 현대제철 역시 수출 경쟁력이 흔들리고 있다”며 “서산·당진 지역 중소 협력업체로 연쇄적인 타격이 확산될 가능성이 큰 상황”이라고 말했다.

