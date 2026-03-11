창간 80주년 경향신문

부산 영도구 ‘빈집’ 유학생 기숙사로 변신

경향신문

부산 대표적인 낙후 지역인 영도구의 빈집이 외국인 유학생 기숙사로 재활용된다.

부산시는 11일 영도구 청학동에서 외국인 유학생 기숙사 입주식을 열었다고 이날 밝혔다.

청학동 기숙사 사업은 부산시가 지난해 구군을 대상으로 진행한 '빈집 매입 및 생활 사회간접자본 조성 사업' 공모를 통해 진행됐다.

입력 2026.03.11 20:50

수정 2026.03.11 20:52

  • 김준용 기자

11일 입주식이 열린 부산 영도구 청학동 외국인 유학생 기숙사(아래 사진). 기숙사로 조성되기 전 빈집 상태 모습. 부산시 제공

11일 입주식이 열린 부산 영도구 청학동 외국인 유학생 기숙사(아래 사진). 기숙사로 조성되기 전 빈집 상태 모습. 부산시 제공

부산 대표적인 낙후 지역인 영도구의 빈집이 외국인 유학생 기숙사로 재활용된다. 광역단위 지자체 가운데 빈집이 가장 많은 부산의 이번 시도가 새로운 빈집 활용법이 될 수 있을지 관심이 쏠린다.

부산시는 11일 영도구 청학동에서 외국인 유학생 기숙사 입주식을 열었다고 이날 밝혔다.

청학동 기숙사 사업은 부산시가 지난해 구군을 대상으로 진행한 ‘빈집 매입 및 생활 사회간접자본(SOC) 조성 사업’ 공모를 통해 진행됐다.

부산시와 영도구, 국립한국해양대가 협력해 조성에 나섰다. 부산시가 사업을 총괄하고 영도구가 소유자 동의를 확보했다. 한국해양대는 시설 유지 관리 등을 맡았다.

이달 말쯤에는 영도구 동삼동에 외국인 유학생 기숙사가 추가로 문을 연다. 청학동·동삼동 기숙사 2곳에 총 10명의 외국인 유학생이 입주한다.

부산시는 “빈집은 많은데, 외국인 유학생은 꾸준히 늘어나는 부산의 지역적 특성을 활용한 사례”라고 설명했다.

청년층인 유학생들을 낙후 지역으로 유입해 생활 인구를 늘리고, 원도심에 새로운 활력을 불어넣을 수 있는 계기가 될 것으로도 기대했다. 우신구 부산시 총괄건축가(부산대 건축과 교수)는 “소규모 기숙사에 비슷한 문화권 학생들을 수용한다면 우리나라에 더 빠르게 적응할 수 있는 환경을 마련해주는 효과가 있을 것으로 본다”고 말했다.

