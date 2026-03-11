같은 물, 값은 1.7배…소비자 물로 봤나

생수, 수원지 같아도 가격 달라 유통기한 등 정보 표기도 미흡

시중에 유통 중인 생수(먹는샘물)는 수원지가 같은데도 브랜드별로 가격이 2배가량 차이 나는 것으로 확인됐다. 상당수 생수 제품은 수원지와 유통기한 정보를 구체적으로 제공하지 않는 등 표기가 미흡했다.



한국소비자원은 국내 판매 중인 유명 생수 브랜드 28개를 조사한 결과 제조원과 수원지, 성분 함량이 같아도 브랜드마다 가격이 크게 달랐다고 11일 밝혔다.



탐사수 무라벨과 아이시스8.0은 수원지(전북 순창)와 제조원, 성분, 함량 등이 같았지만 100㎖당 가격은 43원과 72원으로 약 1.7배 차이였다. 경기 포천 수원지 제품 중에는 몽베스트 무라벨이 100㎖당 59원으로, 가야 워터(48원)보다 22.9% 비쌌다. 경북 상주에 수원지를 둔 생수 가운데 가야 워터는 100㎖당 43원으로, 탐사수 무라벨과 마신다 무라벨(48원)보다 11.6% 가격이 저렴했다.



수원지와 유통기한 정보도 제대로 제공하지 않고 있다. 소비자원이 생수 브랜드의 온라인 판매 페이지를 살펴본 결과, 43%는 여러 수원지 제품을 무작위로 배송했다. 최대 9곳 수원지에서 생산한 제품도 있었지만 온라인 판매 페이지에는 ‘아홉 곳 수원지의 상품이 랜덤으로 발송된다’는 안내만 쓰여 있었다.



또 조사 대상 가운데 64%는 온라인 판매 페이지에 생수 유통기한을 ‘제조일로부터 12개월’ 등으로만 표시하고 제조일은 안내하지 않았다.



소비자원은 이에 배송권역별로 수원지 정보를 제공하거나, 소비자가 예측할 수 있는 유통기한 범위를 사전에 안내할 필요가 있다고 밝혔다.



소비자원은 올해 무(無)라벨 제도 시행에 앞서 지난해 6~9월 오프라인에서 판매되는 무라벨 생수도 점검했다. 그 결과 일부 제품은 표기 정보가 제한적이거나 가독성이 낮은 문제점이 발견됐다.



제품 정보가 병마개에 작게 인쇄돼 있거나 용기 겉면에 흐릿하게 각인돼 있었다. 생수는 플라스틱 폐기물 증가에 대응하기 위해 올해부터 제품에 라벨을 붙이지 않아야 한다.



소비자원은 무라벨 제품 사업자에게 QR코드 등을 활용해 정보 제공을 강화할 것을 권고했다.

