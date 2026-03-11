“알파고의 ‘37수’, AGI 촉진 일으킨 불꽃”

허사비스 구글 딥마인드 CEO 10년전 이세돌과의 대국 회고 “어깨짚기, 인간 모방 넘은 순간”

“전설이 된 단 하나의 수, ‘37수’를 통해 알파고는 인공지능(AI)의 거대한 잠재력을 증명했습니다.”



‘알파고의 아버지’라 불리는 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)가 이세돌 9단과 알파고의 대국 10주년을 맞아 짚은 단 하나의 장면은 당시 두 번째 대국의 37수였다.



허사비스 CEO는 11일 구글 블로그에서 ‘게임에서 생물학, 그 너머까지: 알파고가 남긴 10년의 발자취’라는 글을 통해 알파고의 의미를 다시 회고했다.



그가 짚은 37수는 알파고가 두번째 대국에서 장고 끝에 펼친 ‘어깨짚기’ 전략을 가리킨다. 상대의 세력이 커지기 전 억제하는 수법이지만, 인간 기사라면 그 시점에 절대 두지 않을 법한 수였기에 처음에는 ‘알파고의 실수’라는 평가가 나왔다. 그러나 시간이 지나며 이 수가 2국의 승부를 결정지었다는 사실이 드러나며 놀라움을 안겼다.



허사비스는 “인간 전문가의 방식을 모방하는 데 그치지 않고 완전히 새로운 전략을 발굴하는 AI 시스템의 놀라운 통찰력과 역량을 보여준 사례”라고 평가했다.



그는 “37수에서 처음 피어난 창의성의 불꽃이 이제 ‘AGI(일반인공지능·인간 수준의 AI)’로 향하는 길을 닦는 혁신을 촉진하며 과학적 발견과 진보의 새로운 황금기를 열고 있다”며 알파고를 비롯한 AI가 수학, 과학 등 분야에서 이룬 성과를 강조했다.



딥마인드가 알파고 이후 선보인 또 다른 AI 모델 ‘알파폴드 2’는 아미노산 서열로부터 단백질의 3차원(D) 구조를 예측하는 데 성공했다. 허사비스와 딥마인드 팀은 이 공로를 인정받아 2024년 노벨 화학상을 수상했다.



이세돌 9단은 허사비스의 이 글에 “알파고가 우리에게 던진 가장 큰 가르침은 AI 시대가 막연한 미래가 아니라 조만간 현실로 다가올 것이라는 점을 미리 보여준 것”이라며 “인류에게 ‘앞으로 세상은 이렇게 변화할 것’이라는 명확한 신호”라는 의견을 덧붙였다.



이 9단이 네 번째 대국에서 알파고를 당황시킨 78수는 지금도 ‘신의 한 수’로 꼽힌다.



10년 전 세계를 떠들썩하게 만든 ‘세기의 대국’은 다양한 방식으로 기념되고 있다. ‘AI를 이긴 마지막 인간’이 된 이 9단은 지난 9일 알파고 대국이 있었던 서울 포시즌스 호텔에서 AI 에이전트와 함께 바둑 게임 프로그램을 만드는 퍼포먼스를 선보이며 AI와 인간의 구도를 ‘대결’에서 ‘협력’으로 바꿨다.

