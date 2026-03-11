작년 주식 불공정 거래 10건 중 6건은 ‘미공개 정보’ 이용

98건 중 66건 코스닥서 발생…정치 테마 악용한 시세조종도 4건

지난해 한국거래소가 포착한 주식 불공정 거래 10건 중 6건이 미공개 정보를 이용한 사건으로 드러났다. 사건당 평균 부당이득 금액은 전년보다 33% 늘었다.



한국거래소 시장감시위원회는 지난해 금융위원회에 총 98건의 불공정 거래 혐의 사건을 통보했다고 11일 밝혔다. 전년과 같은 통보 건수다. 미공개 정보 이용이 58건(59.2%)으로 가장 높은 비중을 차지했으며 부정거래 18건(18.4%), 시세조종 16건(16.3%) 등이 뒤를 이었다.



특히 미공개 정보 이용 사건 중 공개매수 관련이 11건이었다. 공개매수자 임직원 및 공개매수 대리인(증권사)이 공개매수 실시 정보를 차명으로 이용하거나 지인에게 정보를 전달·이용하게 했다.



정치 테마 특성을 악용한 부정거래·시세조종 사건도 4건 발생했다.



시장별로 보면 전체 불공정 거래 혐의 사건 중 코스닥시장에서 발생한 건수가 66건(67.3%)으로 가장 많았다. 코스피시장(28건·28.6%), 코넥스시장(2건·2.0%)이 뒤를 이었다.



상장종목 수 대비 혐의 통보 비중도 코스닥시장(3.6%)이 코스피시장(3.3%)보다 높았다. 특히 지배구조가 취약한 코스닥 종목의 부정거래 혐의 통보 건수는 16건으로 코스피 종목의 8배였다.



사건당 평균 부당이득 금액은 24억원으로 전년(18억원)보다 33.3% 증가했다. 부정거래 수법이 갈수록 고도화·지능화하면서 부당이득 규모가 확대됐기 때문이다. 부정거래 사건의 내부자 관여 비중은 77.8%로 시세조정(25.0%), 미공개 정보 이용(50.0%)보다 높았다.



거래소는 “기업가치와 무관한 주가 급등 종목, 선거 관련 테마·풍문에 따른 무분별한 투자에 유의해야 한다”며 “올해도 금융당국과 긴밀히 공조해 중대 사건을 신속하게 심리할 예정”이라고 밝혔다.

