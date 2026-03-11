잔고 조회 오류 이어 엔화 반값 환전…잇단 전산사고, 금융 신뢰 흔들

금융당국 감독 강화 목소리

토뱅 앱, 7분간 100엔당 472원 고시

200억원대 환전, 거래는 취소 예정

금감원 “정확한 원인 확인 후 대책”

비대면 거래 늘며 오류·장애 빈발

전산 인력·시스템 투자 확대 시급

인터넷전문은행 토스뱅크에서 일본 엔화가 정상 환율의 절반가로 거래되는 사고가 발생해 금융당국이 즉각 점검에 나섰다. 최근 일부 증권사 모바일트레이딩시스템(MTS)에서도 보유 잔고에 오류가 발생했다.



비대면 거래가 일상화됐는데도 금융권에서 전산사고가 빈발하면서 전산 관련한 인프라 투자를 늘리고 금융당국의 감독도 강화돼야 한다는 지적이 나온다.



금융감독원은 전날 엔화 환전 오류가 발생한 토스뱅크를 상대로 11일 현장 점검에 착수했다. 토스뱅크 앱에선 지난 10일 오후 7시29분부터 약 7분간 엔화 환전 시 환율이 잘못 표기됐다. 정상 환율은 100엔당 934원대였으나 절반 수준인 472원대 환율이 고시된 것이다.



‘반값 엔화’가 실제 거래에 바로 적용됐다. 가격이 급락한 것을 인지하고 매수하거나, 낮은 가격에 자동 매수를 신청해둬 거래가 체결되는 등 7분간 200억원대 거래가 이뤄진 것으로 알려졌다. 토스뱅크는 거래액의 절반인 100억원대 손실을 입은 상황이다.



이 같은 문제를 인지한 토스뱅크는 엔화 환전을 일시적으로 중단했다가 같은 날 거래를 재개했다.



토스뱅크는 외환 시스템을 자체적으로 점검하는 과정에서 ‘의도치 않은 영향’으로 엔화 환율이 잘못 노출됐다고 설명했다. 이어 일시적으로 환율이 잘못 고시된 사이에 이뤄진 거래를 전자금융거래법에 따라 취소할 예정이다.



지난해 2월 베트남동이 정상 환율의 10분의 1에 고시되는 오류가 발생했던 하나은행도 오류에 따른 거래는 정정할 수 있다는 전자금융거래법에 근거해 당시 거래를 취소한 바 있다.



토스뱅크는 이날 안내문을 통해 “거래를 취소하는 과정에서 고객님들이 느낄 수 있는 불편함을 최소화할 수 있도록 노력하겠다”며 “향후 시스템 점검 절차를 강화하고 환율 고시 프로세스 전반에 대한 체계를 철저히 개선하겠다”고 밝혔다.



금감원 관계자는 “현재까진 프로그래밍 오류 가능성이 높아 보이지만 정확한 원인은 점검을 통해 확인해야 한다”며 “원인이 무엇인지에 따라 시스템 개선과 내부통제 강화 등 재발 방지책을 마련하겠다”고 말했다.



문제는 금융권의 비대면 거래가 활성화하면서 시스템 오류나 장애 등 혼란이 끊이지 않고 있다는 점이다.



최근 중동 전쟁 여파로 국내 증시가 급등락하던 국면에선 거래량이 크게 늘자 일부 증권사에서 전산 장애가 연이어 발생했다. 지난 5일 한국투자증권에선 일부 MTS의 계좌 잔고 서비스에 장애가 나타났다. 미래에셋증권에선 MTS의 ‘상장지수펀드(ETF) 급락’ 알림이 장 마감 이후 대량으로 지연 발송됐다.



간편결제 서비스 네이버페이에서도 지난달 19일 데이터베이스(DB) 시스템 문제로 결제가 되지 않는 오류가 발생했다. 지난달 6일에는 가상자산거래소 빗썸에서 이벤트 참가자들에게 62만원을 지급하려다가 원 단위를 비트코인으로 잘못 입력해 원화 60조원 상당 비트코인 62만개를 오지급하는 사고까지 났다. ‘오기입’이 가능한 전산 시스템의 허점과 내부통제 미비점을 드러낸 것이다.



서지용 상명대 경영학부 교수는 “전산 인력과 인프라 투자에 소홀해서 발생한 일들로 보인다. 전산사고는 금전적 손실뿐 아니라 금융사의 신뢰도 저하 등 사회적 파급력이 크다”며 “정기적으로 시스템 점검 현황과 업데이트 내용 등을 금융당국에 보고하도록 제도화할 필요가 있다”고 말했다.

