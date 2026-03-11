창간 80주년 경향신문

‘원유90% 중동 의존’ 일본, 휘발유가 급등에 비축유 방출 결정

경향신문

본문 요약

일본 정부가 이란 전쟁으로 휘발유 가격이 급등할 조짐이 보이자 국제 기구 회원국의 합의와 별도로 선제적으로 비축유 방출에 나서기로 했다.

일본은 소비량 254일분의 석유를 비축하고 있다.

다카이치 총리는 비축유 방출 배경과 관련해 "유조선이 호르무즈 해협을 사실상 통과할 수 없는 상황이 이어지고 있어 이달 하순 이후 일본의 원유 수입은 대폭 감소할 것으로 전망된다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

‘원유90% 중동 의존’ 일본, 휘발유가 급등에 비축유 방출 결정

입력 2026.03.11 21:01

  • 이영경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

다카이치 사나에 일본 총리. AFP연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리. AFP연합뉴스

일본 정부가 이란 전쟁으로 휘발유 가격이 급등할 조짐이 보이자 국제 기구 회원국의 합의와 별도로 선제적으로 비축유 방출에 나서기로 했다.

교도통신과 NHK 등에 따르면 다카이치 사나에 일본 총리는 11일 총리 공저에서 기자들과 만나 이르면 16일 비축유를 단독 방출할 예정이라고 밝혔다. 민간 비축유 15일분과 국가 비축유 1개월분을 방출할 계획이다.

그는 “국제에너지기구(IEA)와 연계된 국제적 비축유 방출의 정식 결정을 기다리지 않고 비축유를 (단독으로) 방출하기로 했다”고 말했다.

비축유 방출은 일반적으로 IEA 회원국들이 협력해 시행한다. 일본 정부가 단독으로 실시할 경우 1978년 관련 제도가 만들어진 이후 첫 사례가 된다고 교도통신이 전했다.

일본의 비축유 방출은 러시아가 우크라이나를 침공한 2022년 이후 4년 만이다. 일본은 소비량 254일분의 석유를 비축하고 있다.

다카이치 총리는 비축유 방출 배경과 관련해 “유조선이 호르무즈 해협을 사실상 통과할 수 없는 상황이 이어지고 있어 이달 하순 이후 일본의 원유 수입은 대폭 감소할 것으로 전망된다”고 밝혔다.

그는 원유의 90% 이상을 중동에 의존하는 점을 고려해 석유 제품 공급에 지장이 생기지 않도록 하기 위해 비축유를 활용하려는 것이라고 설명했다.

다카이치 총리는 휘발유 소매가를 리터당 170엔(약 1583원) 수준으로 억제하고, 경유·중유·등유에 대해서도 동일한 조치를 취할 것이라고 밝혔다.

경제산업성이 이날 발표한 9일 기준 일반 휘발유 전국 평균 소매가는 리터당 161.8엔(약 1503원)으로 전주와 비교해 3.3엔(약 31원) 올랐다. 일본에서 휘발유 가격이 160엔(약 1486원)을 넘은 것은 작년 12월 이후 3개월 만이다.

