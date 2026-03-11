우리투자증권, 홈플러스에 500억 지원

MBK파트너스 조달 금액의 절반 “유통 정상화위해 포용금융 실천” 임직원들 밀린 급여 등에 쓰일 듯

우리금융그룹 계열사 우리투자증권은 MBK파트너스가 주도해 조달한 홈플러스 긴급운영자금 1000억원 중 500억원을 지원했다고 11일 밝혔다. 이 자금은 홈플러스 직원의 밀린 급여 등에 쓰일 것으로 보인다.



MBK파트너스가 총 1000억원의 조달 구조를 구축했으며 우리투자증권은 금융기관으로 참여해 이 중 절반을 공급했다.



우리투자증권은 그룹 차원의 적극적인 포용금융 정책에 동참하고자 이번 대출을 결정했다고 설명했다.



이번 자금은 홈플러스 임직원 급여 지급과 협력업체 대금 정산 등 긴급한 운영자금으로 쓰인다.



우리투자증권 관계자는 “국내 유통업계의 한 축을 담당해온 홈플러스가 조속히 정상화 궤도에 오를 수 있도록 최대한 신속하게 자금 지원을 결정했다”며 “앞으로도 꼭 필요한 곳에 힘이 되는 포용금융을 실천해 국민과 함께하는 우리금융그룹이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.



한편 MBK파트너스는 이날 서울회생법원의 홈플러스 회생계획안 가결 기한 연장 결정에 따라 총 1000억원 규모 긴급운영자금 지원을 완료했다고 밝혔다. 자금 조달 과정에서 설립자 김병주 회장의 자택 등 개인 자산이 담보로 제공됐다.

