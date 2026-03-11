‘19세 철인’ 김윤지…‘금·은·은’ 단일 대회 최다 메달

바이애슬론·크로스컨트리서 메달 3개 획득…13일 대회 ‘2관왕’ 도전

김윤지(19·BDH파라스)가 대한민국 동계 패럴림픽 사상 단일 대회 최다 메달 신기록을 작성했다.



김윤지는 11일 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 10㎞ 인터벌 스타트에서 26분51초6의 기록으로 ‘전설’ 옥사나 마스터스(미국)에 이어 두 번째로 결승선을 통과했다.



김윤지는 지난 8일 바이애슬론 여자 개인 12.5㎞에서 한국 여자 선수 최초의 동계 패럴림픽 금메달을 획득한 것을 시작으로 10일 크로스컨트리 스프린트 은메달 등 이번 대회에서 금메달 1개, 은메달 2개를 수확하며 한국 동계 패럴림픽 단일 대회 역대 최다 메달 기록을 세웠다. 이전까지 한국 선수의 동계 대회 최고 성적은 2018년 평창 대회 당시 신의현(금 1·동 1개)이 보유하고 있었다.



크로스컨트리는 눈이 쌓인 산악·설원 지형에 조성된 코스를 스키로 빠르게 주행해 완주하는 종목이다. 경기는 선수들이 30초 간격으로 출발해 2.5㎞로 구성된 코스를 네 바퀴씩 돌며 기록을 측정하는 방식으로 치러졌다.



실력이 우수한 상위 시드 선수일수록 늦은 순서에 배치되는 인터벌 스타트 방식에 따라, 김윤지는 전체 19명 중 16번째로 출발선에 섰다. 김윤지는 경기 초반 패럴림픽에서만 22개(금 12·은 7·동 3개)의 메달을 따낸 마스터스를 압도하며 기세를 올렸다. 그러나 마스터스의 추격도 매서웠다. 5.0㎞ 구간을 지날 무렵 김윤지는 마스터스에게 역전을 허용하며 2위로 내려앉았다.



막판 뒤집기를 노리던 김윤지는 마지막 한 바퀴를 남겨두고 설원에서 넘어지며 위기를 맞았다. 김윤지는 곧바로 일어나 주행을 재개, 마스터스에 약 20초 뒤진 기록으로 결승선을 통과하며 값진 은메달을 목에 걸었다.



이번 대회 바이애슬론과 크로스컨트리를 넘나들며 전방위 활약을 펼치고 있는 김윤지는 13일 바이애슬론 스프린트 추적에서 대회 2관왕이라는 전무후무한 기록에 도전한다.

