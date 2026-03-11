“지금 당장, 멈추고 바꿔야 합니다…끊임없는 욕망이 낳은 죽임과 파괴”

‘생명평화전환한마당’ 준비하는 유정길 불교환경연대 공동대표

정치·기후·페미니즘·먹거리…

단절된 이슈, 총체적 연결 모색

너를 죽여야 내가 살 것처럼

위계적 경쟁, 무수한 혐오 양산

속도만 따지면 과정·관계 파괴

불편함 감내하고 주변 살펴

성장 아닌 ‘성숙한 사회’ 고민을

“지금 이대로 살면 안 됩니다. 바로 그 이야기들을 하려는 겁니다.” 유정길 불교환경연대 공동대표가 19일부터 3일간 열리는 ‘2026 생명평화전환한마당’ 행사 세션을 두고 말했다. 한마당 준비위원장인 그는 “지금 사회 방향을 적당히 수정·개혁하자는 것이 아니라 여러 활동을 당장 중단하고 새 관점으로 전면 전환하자는 취지로 논의하는 자리”라고 했다. 한마당 모토에 이 말을 압축했다. “멈추고 □□□□ 전환하라”다.세션은 차별, 정치, 기후, 생태, 페미니즘, 먹거리, 국제정세, AI 등 여러 이슈를 다룬다. 유 위원장은 “너의 고통은 나의 고통과 연결되듯 다 연결된 이슈들인데, 지금은 서로 상관없다는 식으로 단절됐어요. 미래세대와 비인간 동물을 배제한 인간 중심의 민주주의까지 다시 들여다보는 거죠.” 한마당은 총체적 전환을 지향한다. 환경운동, 노동운동, 여성운동, 귀농운동, 차별반대 운동 등을 하는 단체들을 연결하려 한다. 이번 한마당은 연결망 구성을 위한 사전 행사다. 유 위원장은 “(한마당 세션 주제들은) 모두 생명 살림과 생명 죽임, 즉 생명평화에 관한 문제들”이라며 이렇게 말했다. “지금 사회는 끊임없이 위로 올라가려고만 합니다. 너를 죽여야 내가 사는 것처럼, 자연을 파괴해야 인간이 산다고 생각하는 사회죠. 위계적 경쟁 속에서 탈락하는 사람들을 차별하죠. 강자와 약자 구분으로 성소수자, 외국인을 차별하면서 무수한 혐오를 만들어내고요. 그러나 이런 경쟁 사회에서 나도 패하고, 나도 죽임을 당하는 겁니다. 즉 생명 죽임의 사회입니다.”



유 위원장은 “서로 죽임의 관계를 서로 살림의 관계로 바꾸는 일이 절실하다. 서로 고마운 존재라는 걸 인식해야 살림의 사회로 나아갈 것”이라고 했다. 그러려면 ‘성장’ 문제를 성찰해야 한다. “자원이 무한하다는 거짓 정보로 무한히 성장할 수 있다는 착각을 지금이라도 멈춰야 한다”고 했다.



투자 수단으로 주식을 강조하고, 원전 건설을 추진하는 이재명 정부를 두고도 “성장 지향 기조는 여전하다”고 지적한다. 유 위원장은 “(정부가) 성장이 아니라 성숙의 사회를 고민하는 문제의식으로 전환해야 한다고 강조하고 싶다”고 말했다.지금 북한 자원에 치중한 남북 통일론을 두고도 “성장 지향적인 통일, 대박 통일”이라고 말한다. “결국 북한 자원 채굴을 이용하고, 성장동력으로 삼아 수탈하는 미래가 될 우려가 있습니다.” ‘지속 가능한 발전’이라는 말을 두고도 “지속적으로 성장하고 싶은 사람들의 용어로 오염됐다. 성장에 치중한 과거를 단절하려면 ‘지탱 가능한’이란 절박한 의미로 대체되어야 한다”고 말한다.



지난해 출간한 책 제목(<거룩한 불편-녹색전환사회를 위한 지혜>)이기도 한 ‘거룩한 불편’에 관해서도 이야기했다. “편리하려고 속도를 따지면, 과정과 관계가 파괴되죠. 불편함을 감내하면 주변 관계를 다시 살피고, 과정을 소중하게 생각하며, 사물들의 가치를 새로 느끼게 됩니다.”



유 위원장은 1985년 직선제 개헌 투쟁을 하다 투옥됐다. 1986년 출소한 뒤 운동과 공동체 활동을 이어갔다. 환경에 관심을 두게 된 건 1990년이다. 여러 동료와 폐문정진(閉門精進)하며 ‘비인간적인 자본주의, 비효율적인 사회주의’의 대안을 고민했다. 생명과 생태, 평화 운동에 눈을 떴다. 폐문정진 끝에 ‘(협동조합이라는) 좋은 생산 관계’ ‘(자연에 부담 주지 않는) 좋은 생산력’ ‘(욕망과 이익에서 벗어난) 좋은 인간’에 ‘(이 세 가지를 달성하는) 좋은 방법’이라는 네 화두를 끌어냈다. 1990년대 법륜 스님과 함께 정토회 내 불교사회교육원, 불교환경교육원(에코붓다 전신)에서 실천 운동을 벌였다.



유 위원장의 민주주의 운동 40년, 생명 운동 35년은 네 화두를 구체화하고, 현실화하려는 실천과도 이어진다. 유 위원장은 지금 10여개 단체를 도우며 활동한다. 그는 “활동가, 수행자로서 이웃과 세상에 ‘잘 이용당하는 삶을 살자’가 모토”라며 말했다. “누군가 사회활동을 요청하면 시간 나면 그냥 가서 거들어주려고 해요.” 이런 모토를 결심한 건 2002~2005년 아프가니스칸 카불 북부에서 일할 때다. 당시 학교와 병원을 짓는 활동, 난민캠프 텐트학교 지원 일을 했다. “그때 ‘잘사는 한국’에서 태어난 저를 부러워하는 아이들을 보면서, 한국에 돌아간 뒤 돈 벌려는 일은 어떤 일도 하지 않겠다고 다짐했죠.”



이전에도 돈과는 거리가 멀었다. 1997년 한국 불교환경교육원 사무국장으로 일할 때 ‘월 60만원으로 사는 맞벌이부부 유정길-이지현씨’(동아일보 5월13일)라는 제목의 기사가 나왔다. 당시 비닐하우스 공동체에 살고 일하며 30만원을 받았던 유 위원장은 인터뷰에서 “환경문제는 내 것이라는 소유개념 때문에 일어난다”고 말했다.



지금도 월급 받아본 적이 없다고 말한다. “강의료, 원고료, 회의 참석비로 빚 없이 살고 있어요.” 유 위원장은 1만, 2만원씩 스무 군데 후원도 한다고 했다. “예전 통장에 한 30만원 있으면 돈이 많다는 생각이 들었는데, 지금은 그것보다 약간 늘었다”고 웃으며 말을 이었다. “오지 않은 앞날 걱정하는 걸 불교에서는 분별이라고 합니다. 괴로움은 과거에서, 불안과 걱정은 미래에서 오는 거라 앞날 걱정 안 하면 현재 삶을 잘 누릴 수 있습니다.”



행사장은 서울 홍대입구역 부근 청년문화공간 JU다. (02)2215-7536