창간 80주년 경향신문

인판티노 FIFA 회장 "트럼프 대통령, 이란의 북중미 월드컵 출전에 환영 입장"

경향신문

본문 요약

잔니 인판티노 국제축구연맹 회장이 2026 북중미 월드컵의 이슈로 떠오른 이란의 출전과 관련해 도널드 트럼프 미국 대통령이 '환영'하는 입장을 나타냈다고 전했다.

인판티노 회장은 11일 자신의 인스타그램에 "오늘 저녁 트럼프 대통령과 만나 다가오는 월드컵 준비 상황, 개막을 93일 앞두고 고조되는 기대감에 관해 얘기했다"고 글을 올렸다.

이 글에서 인판티노 회장은 "이란의 현재 상황, 이란 축구 대표팀이 이번 월드컵 출전권을 확보한 사실에 대해서도 대화를 나눴다"면서 "트럼프 대통령은 이란 대표팀이 미국에서 열리는 대회에 출전하는 것을 당연히 환영한다는 입장을 재확인했다"고 밝혔다.

인판티노 FIFA 회장 “트럼프 대통령, 이란의 북중미 월드컵 출전에 환영 입장”

입력 2026.03.12 00:29

수정 2026.03.12 00:30

  윤은용 기자

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 잔니 인판티노 FIFA 회장. 게티이미지코리아

잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 2026 북중미 월드컵의 이슈로 떠오른 이란의 출전과 관련해 도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘환영’하는 입장을 나타냈다고 전했다.

인판티노 회장은 11일 자신의 인스타그램에 “오늘 저녁 트럼프 대통령과 만나 다가오는 월드컵 준비 상황, 개막을 93일 앞두고 고조되는 기대감에 관해 얘기했다”고 글을 올렸다.

이 글에서 인판티노 회장은 “이란의 현재 상황, 이란 축구 대표팀이 이번 월드컵 출전권을 확보한 사실에 대해서도 대화를 나눴다”면서 “트럼프 대통령은 이란 대표팀이 미국에서 열리는 대회에 출전하는 것을 당연히 환영한다는 입장을 재확인했다”고 밝혔다.

지난달 말 미국과 이스라엘이 이란을 공습하고 이란이 이스라엘과 중동 내 미국 관련 시설을 공격하는 등 반격하면서 북중미 월드컵에 미칠 영향에 관심이 쏠리고 있다. 미국은 캐나다, 멕시코와 함께 이번 월드컵의 공동 개최국 중 하나이며 이란은 아시아 예선에서 이미 본선 진출권을 따낸 상태다.


게티이미지코리아

트럼프 대통령은 이달 초 정치 전문매체 폴리티코와의 인터뷰에서 이란의 월드컵 참가 문제 관련 질문에 “나는 정말 신경 안 쓴다”고 밝히기도 했다. 이런 가운데 인판티노 회장을 통해 트럼프 대통령의 ‘이란 출전 환영’ 입장이 전해진 것이다.

인판티노 회장은 “지금 우리 모두에게는 사람들을 하나로 모으는 월드컵 같은 이벤트가 꼭 필요하다”면서 “트럼프 대통령의 지지에 감사하며, 이는 축구가 세상을 하나로 묶는다는 점을 다시 한번 보여주는 것”이라고 덧붙였다.

이미 확정된 대진대로라면 이란 대표팀은 월드컵 조별리그 G조에 속해 뉴질랜드, 벨기에, 이집트와의 경기를 모두 미국에서 치를 예정이다. 이란과 D조에 편성된 미국이 나란히 조 2위에 오른다면 토너먼트 첫 경기인 32강전에서 대결할 수도 있다.

로이터연합뉴스

